“Volver a Colombia, imagínate, es un placer”: Fito Páez

No hay ningún tipo de discusión cuando se habla de música en español, disruptiva y ante los ojos de muchos, del “mejor rock” latinoamericano, claramente hay que mencionar a Fito Páez.

Y es que es evidente, quién no ha cantado al son de ‘Mariposa Tecknicolor’ o ha estado ‘Al lado del camino’, son décadas de música que ha trascendido para convertirse en el ídolo que ha sido capaz de poner a corear su nombre al público no solo de su país sino de casi todo el mundo.

Para el 2022 ha presentado la segunda parte (Futurología Arlt) de un trabajo dividido en tres partes llamado ‘Los años salvajes’.

El músico argentino que también ha destacado por canciones como ‘Tumbas de la gloria’, ‘11 y 6′, ‘Dar es dar’ o ‘A rodar mi vida’ estuvo hablando en exclusiva con PUBLIMETRO sobre su nueva música.

P: Fito, bienvenido. Para empezar hablemos un poco de lo que fue su regreso a Colombia, dos ciudades que nuevamente mostraron el amor y el respeto que le tienen.

R: Volver a Colombia, imagínate, es un placer. Hay una historia y una vida, tanto amor y cada vez más grande. Explotamos La Macarena en Medellín, explotó el Movistar Arena en Bogotá, no sé, siempre es bueno volver a casa dicen.

P: Finalizando marzo presentó el que es el segundo disco de ‘Los años salvajes’ llamado Futurología Arlt, es un álbum instrumental que además está basado en el libro ‘Los siete locos’ de Roberto Arlt, que es una obra bastante densa…

R: Si, es un disco extraño para mi discografía, es una obra instrumental salvo la primera canción donde se hace alguna clase de relación introductoria al Buenos Aires del ‘29 que es cuando Arlt publica la novela, y por supuesto, es una música que hace una alegoría, muy personal y subjetiva sobre lo que es esa obra tan hermosa y tan compleja que hizo Arlt. Para mí fue una experiencia increíble, porque si bien estuve desde los teclados al componer todas las piezas y hacer los arreglos, luego todo eso se pasó a las secciones de una orquesta y funcionó muy bien, con algunos retoques que se hicieron, y en la interpretación con la orquesta de Praga, lo disfruté.

P: El disco tuvo trabajo simultáneo en Los Ángeles, Praga y Buenos Aires. ¿Cómo fue ese trabajo colectivo y remoto alrededor del mundo?

R: Fue rarísimo porque la grabación de la orquesta también parecía una obra de Arlt también jajaja. Porque estaba la orquesta en Praga, los productores en Los Ángeles y el director, transcriptor y arreglista en Buenos Aires. Estábamos todos en sintonía, pero esas son las mieles de la tecnología. Hay que disfrutar eso y no sé si alguna vez se haya hecho algo así, sí se han grabado cosas en simultáneo, pero no en la familia Páez. Fue una experiencia exótica y delirante. Todos estaban tan cerca y tan lejos que podría escribir un texto completo sobre las emociones encontradas que este disco me generó.

P: La idea para hacer este disco empezó en el año 1995, 1996 y luego se pausó para ser retomada en 2020. ¿Por qué hacerlo en este momento?

R: En realidad fui convocado para formar parte de un bailarín llamado Julio Bocca, uno de los grandes de todos los tiempos, y él y su mánager me empezaron a hablar de hacer un proyecto y sugerimos trabajar sobre una obra literaria. Finalmente el proyecto no se llevó a cabo por motivos que ahora no vienen al caso pero bueno, yo ya había compuesto cerca de 40 minutos de música y eso quedó allí. La pandemia me hizo pensar, encarar el final de la obra fue una idea pre pandémico, pero cuando tuvimos un rato libre dije “vamos a finiquitar”, releí el libro y tratamos de contar, un poco, con sonidos, el mundo de ‘Los siete locos’.

P: ¿Por qué hacer un álbum instrumental para plasmar un libro tan complejo como este?

R: Las palabras las puso él jajaja. Me parece que es lindo volar en otra dirección y solo hacer un tema cantado que es el primero y le da una introducción al Buenos Aires del ‘29.

P: Saliéndonos un poco de Futurología Arlt, hablemos sobre ‘El amor después del amor’, el biopic que está preparando Netflix sobre su biografía. ¿Cómo fue su participación en él?

R: Mira, fue bastante ‘Sui generis’ todo. Si bien me mandaban los guiones yo hacía correcciones muy básicas, como el comportamiento de los músicos en ensayos, en tarima, bueno… Está basado en mi biografía pero la biografía tiene varias cosas que la serie no, vamos a ver a donde arriba y el resultado de esta aventura.

P: Y hablando de ‘El amor después del amor’, así se titula su disco más reconocido. ¿Considera que es esta su obra maestra?

R: No sé, es como preguntarme porqué algunas películas tienen éxito y otras no, unos libros tienen éxito y otras no, me parece que es muy factorial, no hay un motivo, son muchas cosas que se juntan en un momento. Un poco de suerte, un poco de lo que esté sucediendo en el mundo, que vos estás jugando una carta insólita que nadie se espera, no lo sé, puede ser un premio social a un tipo que hizo tantas canciones y de golpe se pone de novio con una mujer extraordinaria y de repente le dicen “está buenísimo todo, vamos adelante”, si, si son muchas cosas, no sé responder eso.

P: Fito Páez es una inspiración para muchos músicos y personas que anhelan dedicarse a este oficio, pero ¿Quiénes inspiraron a Fito?

R: Wow, hay muchos, muchísimos. Algunos incluso los voy descubriendo con los años. No voy a hablar otra vez de Charly García, Spinetta o Litto Nebbia que son clave, los Beatles. Pero por ejemplo en ciertos movimientos melódicos a veces me pregunto “de dónde salió esta armonía” y recordando son melodías de Burt Bacharach que me ponía a escuchar mi padre. Muchos músicos te van influenciando sin darte cuenta. Chico Buarque, Hugo Fatorusso, Prince, Johnny Mitchell, cosas que a uno le gustan mucho y de golpe aparecen en tu laboratorio creativo.

P: Gracias, Fito por estos minutos, por hacer música, e inspirar a miles de personas.

R: Es lo que me ha tocado, es lo que he deseado también. Siempre se agradece y es bello saber que he tocado la vida de alguien, ha tenido una huella. Es uno de los máximos objetivos, el sentido del acompañamiento, el estar allí al lado mientras va pasando la vida.