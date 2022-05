Esta es la canción de amor de Timø y Pitizion

La música pop ha venido presentando una nueva ola de artistas en Colombia, los cuales desde hace un par de años llegaron con nuevas propuestas, nuevos sonidos y fusiones que han enamorado a todo el público del país. Nombres como los de Morat, Alejandro Santamaría, Susana Cala no le serán ajenos, sin embargo, hay una banda bogotana que en tan solo un par de años ha empezado a crear su propia fanaticada que los ha posicionado de tal manera que incluso, ha llegado a abrirle conciertos a artistas de la talla de Camilo, estamos hablando de Timø.

Canciones como ‘Algo diferente’, ‘Juernes’ o ‘Amigos’ han grabado el nombre de Andrés, Pepa y Alejandro en el corazón de muchas personas y lo mejor, promete ser una carrera que hasta ahora empieza y se espera, llegue rápidamente a la cima.

Recientemente estrenaron su ‘Canción de amor’ en compañía de la también cantante y actriz Pitizion, además, estuvieron hablando con PUBLIMETRO sobre este lanzamiento y lo que viene en adelante para sus proyectos.

P: ¿Cómo se dio la unión entre Timø y Pitizion para sacar adelante esta unión que sacó a la banda un poco del mundo pop para llevarla hacia el mundo urbano, donde ‘Piti’ se mueve muy bien?

Andrés (A): Bueno, nosotros hicimos esta canción en Los Ángeles, junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, además, la sacamos como en 40 minutos y estuvimos el resto del día trabajando en ella. Cuando la terminamos, sentimos que le hacía falta algo e inmediatamente pensamos en ‘Piti’, la llamamos, a ella le gustó la canción, le compuso su propia respuesta y bueno, así es más o menos cómo la hicimos.

P: Y para ti, Piti, ¿qué significó esa unión con Timø?

Pitizion (Pit): Esta es una canción que tú escuchas y de inmediato conectas y dices “me quiero montar en ella”. Todo fluyó, todo el proceso con Timø, la canción, ellos como banda son muy talentosos y la verdad siento que todo funcionó muy bien.

P: Andrés mencionaba en un primer momento que trabajaron con Mauricio Rengifo y Andrés Torres. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con los que son, tal vez, los mejores productores de música en Colombia?

‘Pepa’ (Pe): La verdad es una locura completa, o sea, yo no me imaginaba lo buenos que eran en verdad hasta que llegamos a trabajar allá. Su dinámica de trabajo, ética, forma, las ideas. Son unos genios y se merecen todos los premios y lo que han alcanzado.

P: Ahora bien, ¿Cómo es que ustedes lograron sacar una canción completa en 40 minutos? Hay personas que tardan años en componer un verso y ustedes hicieron casi magia.

Alejandro (Al): Debo aclarar primero que eso no pasa siempre, jaja. Depende mucho de la canción, la situación. Tal vez con ellos (Andrés Torres y Mauricio Rengifo) que tienen tan clara la creación y generación de melodías, la sinergia que tienen entre los dos hacen que todo sea un poco más fácil y que las ideas fluyan. Hay canciones que se demoran meses, semanas.

P: ¿Cuándo vamos a poder ver esta ‘Canción de amor’ en vivo?

Pit: Muy pronto, muy muy muy pronto, y no lo digo por decir. Los chicos tienen sus shows, yo también muy pronto salgo con mi gira, entonces muy pronto les doy fechas y me llena de felicidad volver a las tarimas. Yo aproximo que de septiembre para arriba estemos girando.

P: Y ya que estamos hablando de cosas que se vienen. ¿Cuándo volvemos a verte en televisión, ‘Piti’? Ya has tenido un paso bastante interesante por allí.

Pit: Ahoritita estrenamos junto a Disney +, protagonizada por Carlos Vives, el año pasado sacamos Latin Flow el año pasado y creo que este año vamos a hacer una nueva producción de la que aún no se puede hablar mucho.

P: Los integrantes de Timø tienen una formación musical en géneros distintos al pop y a la parte comercial con la que los conocemos. Unos estudiaron Jazz, otro fue guitarrista de ‘Armenia’, la banda alternativa. ¿Por qué hacer ese salto hacia este mundo más comercial?

A: Bueno, cada uno tiene sus propios inicios musicales. Yo llevo tocando bajo Jazz hace 10 años o 9 y cuando empezó Timø, queríamos tocar con amigos. O sea, no le dábamos tanto protagonismo a la música que estábamos haciendo, simplemente la estábamos pasando bien. Cuando salimos con nuestra primera canción, le metimos toda la actitud, pero no estábamos pensando tanto en “el futuro”, o qué queríamos en 10 años, sencillamente le metimos corazón al proyecto y a medida que ha pasado el tiempo hemos evolucionado. Lo que somos hoy no es igual a lo que éramos hace dos años y no somos lo mismo a lo que seremos en un tiempo, estoy seguro. Teniendo esto dicho, Timø va más allá de decir “esto no tiene una armonía jazz, esto no tiene esto”, sencillamente hacemos música que nos transmite y nos gusta. No sacamos música por cabeza fría sino la que nos sale del corazón.

P: De hecho, eso se ha sentido. Hace unos meses ustedes se presentaron en el Teatro ABC y la gente cantaba al fondo ‘Juernes’ a todo pulmón pidiendo que ustedes salieran de una vez. ¿Cómo ha sido su relación con el público?

Al: Son palabras de agradecimiento nada más, no porque son solo fans dedicados en redes, sino que también sacan algo de su presupuesto y su tiempo para ir a verte en vivo, no todos los artistas cuentan con tan buena suerte de tener fans de este estilo. Más allá de eso, puedo decir que lo que he visto es gente con un muy buen corazón. De hecho, mi familia fue y me comentaron que la gente allí fue muy educada y muy paciente. Agradecimiento para los fans de Timø.

P: ¿Qué otras colaboraciones llegan este año, tanto para Timø como para Pitizion?

A: Se viene una que ya está planeada, no podemos decir el nombre de la persona, qué música hace, nacionalidad… nada. “Gracias por nada” jajaja. Mucho más pronto de lo que esperan, así que muy pendientes de la música de Timø.

Pit: Por aquí, saldrá mi primer álbum, gira, varias cositas. Colaboraciones siempre hay varias en charlas, pero al final del día yo nunca las aseguro porque me gusta más sacar canción sola jajajaja, mentiras, mentiras. Son muchas cosas las que tienen que pasar y juntarse para poder colaborar, así como pasó con Timø, así que por ahora mucha ‘Piti’ para rato y feliz por todo lo que se estrena este año.

Escuche aquí ‘Canción de amor’: