¿Residente en Colombia? Según Julio Correal es posible

Uno de los artistas más influyentes del género urbano es, sin lugar a dudas, Residente. El rapero se consolidó como uno de los compositores más importantes de América Latina durante los años 2000 gracias a su papel protagónico en la agrupación Calle 13.

Recientemente ‘Residente’ le dio la vuelta al mundo por medio de diferentes comentarios debido a la polémica generada entre él y el colombiano J Balvin, donde el puertorriqueño señala al ‘niño de Medellín’ de ser solo un producto del marketing, asegurando también que su único talento, es no tener uno y hacerle creer al mundo que si lo tiene.

El reconocido empresario Julio Correal, en medio de su podcast ‘Péguelo’, el cual hace en compañía del periodista Luis Carlos Guerrero aseguró que el intérprete de canciones como ‘Muerte en Hawaii’, ‘Atrévete’ o ‘This is not America’ estaría llegando a Colombia en el mes de Agosto.

Eso sí, hay que tener en claro que no se ha confirmado oficialmente ninguna fecha para que el artista pueda aterrizar en Colombia para hacer su próxima presentación en el país. No obstante, el también locutor y representante de artistas comentó que cree que el puertorriqueño ya está en capacidades de enfrentarse a un show en el escenario más importante de Bogotá, el Movistar Arena.

Además de su talento musical, René se ha caracterizado por ser un fiel simpatizante de las causas y movimientos sociales en todos los países de la región, incluso, durante los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el año 2021, fue él mismo quien envió un mensaje de aliento a todos los colombianos utilizando sus redes sociales para visibilizar todo lo que estaba pasando en ese momento.