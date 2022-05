Nueva música: Algunos de los estrenos musicales de esta semana

La industria de la música siempre se está moviendo. Nuevos sonidos salen a la luz diariamente y a veces es muy complicado conocer cuáles son los artistas o las nuevas canciones que están llegando a las diferentes plataformas digitales.

Por esta razón en PUBLIMETRO Colombia le dejamos una lista con algunos de los más importantes, e incluso, algunos que posiblemente no conocía pero definitivamente querrá escuchar.

Antes de empezar, le advertimos que hay para todos los gustos.

Bad Bunny - Un verano sin ti (álbum)

Es uno de los álbumes más esperados de los últimos días, de hecho, en Colombia ya tiene enamorado a todos los seguidores del ‘conejo malo’, debido a que además de sus tres fechas de conciertos en el país, tiene una canción en compañía de la agrupación colombiana Bomba Estéreo.

Ventino - Mariposas

“Siempre nos gusta conquistar y enamorar a través de nuestra música. Hablarle al amor dedicando o cantando una canción a esa persona que te gusta o amas es una sensación de MARIPOSAS en todo el cuerpo. MARIPOSAS es la prueba que nosotras también nos enamoramos y vivimos al máximo esa sensación de plenitud cuando se inicia una relación, cuando se está enamorado” comparte Ventino.

Puerto Candelaria - Por ti

“Fue una convocatoria muy linda en la que recibimos más de 400 respuestas de mujeres que nos siguen con ganas de salir con sus hijos en un video nuestro. Cuando escuchaban la canción se sentían conmovidas y muy identificadas, eso nos sacó muchas sonrisas y también lágrimas” Afirmó Juancho ‘El Sargento’ Valencia

TINI - La triple T

“Este sencillo es un recordatorio para disfrutar la vida y no tomarte demasiado en serio. Espero que la música y la letra puedan llevarte a tu lugar feliz, ya sea un club o un bar con tus amigos. En definitiva, quiero que la gente se divierta mientras escucha ‘La Triple T’”, dijo TINI.

Mesero - Karen Lizarazo Ft. Francy

Karen Lizarazo, “la patrona del Vallenato” como la llaman sus seguidores, lanza “Mesero”, tema en el que navega por la música popular en compañía de una de las exponentes más importantes del género, Francy, y que asegura desde ya una buena parranda entre amigas y amigos, al son de unas copas y muchas historias por contar.

Motherflower - RETROFUTURISMOPSICOTROPICAL (álbum)

La agrupación venezolana Motherflowers compuesta por Irepelusa, Veztalone y Frank Lucas, estrenan su primer álbum de estudio denominado “Retrofuturismopsicotropical”. Este álbum que comprende 17 canciones, contiene 4 lanzadas desde octubre del 2020, 11 que fueron presentadas en cuatro ciclos los últimos viernes del mes abril y 2 temas inéditos: “Doblao” y “Qué Quieres Tú De Mí”.

Taylor Swift - This Love

Taylor es, sin duda, una de las artistas más importantes a nivel mundial quien está presentando su nueva canción ‘This Love (Taylor’s Version)’.

“Gracias Jenny Han por estrenar mi versión de This love en el tráiler de The Summer I turned Pretty!! Siempre he estado tan orgullosa de esta canción y me encantan esta clase de acontecimientos”, señaló la artista por medio de sus redes sociales.

La canción hace parte de la regrabación de 1989

Daryy - Helado

“‘Helado’ es una canción fresca y entretenida con la que quisimos jugar a hacer la analogía de que yo me derrito de amor por alguien de la misma manera cómo se derrite un helado debajo del sol. Este sencillo significa todo para mí, ya que, como todos los sencillos, le meto siempre todo mi amor y pasión”, afirma Daryy con respecto a este lanzamiento.

Sin Bandera - Frecuencia (álbum)

“Es un disco que surge en un momento de nuestras vidas muy especial. Sabemos lo que es importante en nuestro corazón y necesitábamos compartirlo con nuestros fans. Es sobre ese momento donde aprendemos a valorar el Amor por encima de todo. Es hablar sobre la Frecuencia que nos conecta a todos”. Comenta Noel Schajris.

Said P Ft. Reykon - Soñé contigo

‘SOÑÉ CONTIGO’ es un tema con sonidos urbanos que mezcla perfecta el Dembow y el Beat; SAID P plantea una letra romántica y habla de cuando ya no se está con esa persona, pero que hasta en los sueños se recuerda, sin lograr olvidar esos momentos que vivieron y lo bien que la pasaban juntos, pero no es más allá que un sueño. La canción fue escrita por Reykon y producida por Frank Santofimio y Reggi El Auténtico.

Charlie Puth - That’s Hilarious

“That’s Hilarious,” producida por Puth y co-escrita por su colaborador JKash, comparte a profunidad el dolor por la sensación de ser traicionado en una relación, con la voz y letra de Puth como motor. Esta canción hace parte de su esperado nuevo trabajo discográfico llamado CHARLIE, que llegará más adelante este mismo año, siendo su trabajo más personal a la fecha.

Nik Salazar - Ardíamos

Con este tema, Nik Salazar retoma una de sus grandes pasiones, la música, con una canción que trae ritmos que nos transportan al pop latino de los años 90´s pero con sus toques sutiles y modernos nos trae a los sonidos actuales, una canción para dedicar, cantar a gritos e incluso para bailar con su ritmo contagioso.

Unplogged - ‘Aurora’

Su nuevo lanzamiento es ‘Aurora’, una canción de amor y dolor inspirada en la abuela del compositor del grupo, Sergio, quién era como su madre y hoy lo cuida desde el cielo. Es un homenaje a la pérdida de un ser querido. El tema explora sonidos pop y rock, fusionados con sonidos de chelo, piano, arpegios de guitarra folk, bajo y poderosos arreglos vocales.

Hernán Diez - Ajena

“Esta canción habla de una situación muy común en nuestra sociedad y es la necesidad de querer reemplazar la felicidad emocional con el dinero, sin embargo, al final, nos damos cuenta de que es un pensamiento equivocado. Para mí este sencillo significa rescatar el romanticismo en las canciones, que, aunque algunos creen que está desapareciendo, hoy en día se encuentra más vigente que nunca”, afirma Hernán Diez.