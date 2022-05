Epa Colombia reveló que se enamoró de su novia actual estado con Diana Celis

Epa Colombia será una de las creadoras de contenido y famosas de redes sociales, más polémicas de todas, sobre todo cuando se habla de sus relaciones amorosas.

Después de varios años de relación estable con la futbolista Diana Celis, Daneidy decidió separarse rotundamente de ella. Lo que alega es que el amor finalmente se terminó y no pudieron seguir intentándolo. A pesar de que muchos pensaran que la separación sería un tema delicado y duro para ella, lo cierto es que las críticas fueron mayormente por lo contrario, ya que Daneidy rápidamente empezó una nueva relación.

Desde un inicio Diana Celis afirmó que se trataba de su mejor amiga, pero Epa negaba rotundamente que esto fuera cierto. Curiosamente luego se confirmó que efectivamente se trataba de Karol Samantha, su compañera de colegio que ya tiene una hija. La relación siempre ha sido bastante criticada, no solamente por el físico, sino porque se dice que Daneidy dejó de interesarse por trabajar todos los días, y se dedicó salir y viajar. Las malas lenguas afirman que incluso la mantenía a ella, su hijo y su mamá.

Ahora, a través de las historias de su Instagram reveló desde cuando conoce a Karol y cuando se enamoró de ella “Yo la conocí en el colegio, nosotras éramos mejores amigas, la mejor amiga, es la mejor amiga. Pero entre nosotras siempre hubo algo, pero ella no decía ni yo tampoco, además yo era super grosera. Ay no, a mi me encantó sus ojos”

A pesar de que Daneidy no revelara detalles de como se desarrolló el amor al final, todo el mundo la está criticando porque afirman que mientras estaba con Diana, ella se estaba fijando en otra persona, lo que podría considerarse como deslealtad frente a la relación que tuvieron, sobre todo porque muchos seguidores afirman que la futbolista merecía respeto después de haberla acompañado en los momentos más bajo de todos.