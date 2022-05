Felipe Saruma causa mucha risa en redes sociales por lo gracioso que se mueve

El ahora esposo de Andrea Valdiri es uno de los creadores de contenido más queridos de Colombia, no solo por su profesionalidad a la hora de su contenido: Su historia, la calidad del video y del audio, sino por su personalidad divertida y su forma de contar las historias. Andrea por su lado y siendo un poco contrario, se ha destacado principalmente por su forma de bailar, tanto que incluso varios cantantes le han pedido que protagonice sus videos.

Lea también: ‘La Barbie Colombiana’ insinuó que Maluma y Pipe Bueno tuvieron más allá de una amistad

Ahora que el amor ha surgido entre los dos, hace que compartan muchas más cosas juntos, entre eso viajes y fiestas, por eso es normal que de vez en cuando los veamos bailando, algo que Andrea ama hacer ya que lo intimida un poco sabiendo que no es que el santanderiano se sepa defender muy bien en la tarea.

Ahora Andrea ha grabado a Felipe bailando el mapalé con algunas personas de la zona, haciendo que muchos se rieran de él. Andrea por detrás le gritaba que no se dejara y que bailara al nivel de aquellas mujeres que literalmente le ponían la cola a Saruma.

Los comentarios no se hicieron esperar “Pero ya se mueve un poquito, Andrea le ha dado movimiento” “Lo importante es la actitud” “ajajajajaja por lo menos lo intenta” “Con Andrea termina siendo un bailarín”

Lea también: Aída Victoria Merlano confesó qué era lo más loco que había hecho en la cama

Pero no fue lo único que llamó la atención, de hecho, algunos afirman que ven otro tipo de cosas en el video “Lo importante no es la pandereta, es saberla sacudir” “Tiene lo suyo” “Dándola toda saru” “Yo vi otra cosa jajjajaja” ¿A que se referían? según algunos, el creador de contenido no tenía ropa interior, así que dejaba ver otro tipo de cosas.

Como era de esperarse, las personas que estaban presentes se unieron a la fiesta y terminaron bailando todo en conjunto.