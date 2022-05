‘La Barbie Colombiana’ insinuó que Maluma y Pipe Bueno tuvieron algo más allá de una amistad

‘La Barbie Colombiana’ ha destacado por no ser muy buena amiga según varios usuarios en internet ya que ha revelado varias intimidades de los que eran sus amigos, como la misma Epa Colombia, con la que anteriormente solamente se le veía, paseando, saliendo y compartiendo como las mejores amigas. Luego de un tiempo no volvieron a aparecer, pero las razones no fueron conocidas.

Lea también: Aída Victoria Merlano confesó qué era lo más loco que había hecho en la cama

Ahora, luego de varios meses, empezó a través de sus historias a atacarla, incluso dejando a relucir una conversación con Diana Celis, en donde la futbolista le confesaba que se sentía demasiado triste por todo lo que estaba pasando, ya que nunca imaginó que Epa Colombia le pagara tan mal, añadiendo que al parecer estaba manteniendo a Karol y su mamá.

Pero no fue todo, de hecho, solo fue el inició de toda la pelea, ya que ‘La Barbie’ también afirmó que todo lo que hacía Epa llorando, era mentira y solamente lo hacía para causar lastima en sus seguidores, lo que dejó sorprendida con su manea de mentir.

Ahora la cogió contra Maluma y Pipe Bueno, incluso con la misma Luisa Fernanda W, ya que puso el audio de ella contando la historia de como conoció a Madonna, afirmando que Maluma y Pipe Bueno eran como hermanos. A penas ‘La Barbie’ escucho eso, empezó a hacer caras que muchos aseguraron, la hacía por el tipo de relación que los dos cantantes tenían “Linda, todo el mundo sabe eso ¿Tu ya sabías? Ay, pero la pobre ni por enterada”.

Lea también: Evaluna muestra a Índigo, después de un mes de nacida

A pesar de que ella no afirmó nada en específico, todo el mundo entendió la referencia, pues recordemos que hace algunos años, el rumor de que los dos eran parejas llegó porque los cantantes se la pasaban juntos todo el tiempo, además de comentar las fotos del otro, algunos afirman que demasiado amorosos.

Sin embargo, la verdad es que esta versión fue desmentida en varias oportunidades, además que luego de que Pipe Bueno tuvo su primer hijo, quedó todo claro.