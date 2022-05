El resentimiento de ‘Epa Colombia’ con su papá

‘Epa Colombia’ se ha caracterizado por compartirle a sus seguidores diferentes momentos de su vida personal, además de algunos detalles y novedades que está llevando a cabo en su empresa de keratinas. Pese a llevar una vida tan mediática, la empresaria hasta ahora reveló en su cuenta de Instagram el tipo de relación que tenía con su papá, dejándolo al descubierto.

Daneidy Barrera recordó los duros momentos que vivió desde pequeña junto a su padre, Gerardo Barrera destacando que no fue el mayor ejemplo de vida para ella “A mí la Gerardo no me quería. Fue muy irresponsable y hasta dijo que yo no iba a nacer”, comentó la empresaria. Sin embargo, ella parece hacer superado esta difícil etapa llegándolo a perdonar “Pero con el tiempo lo perdoné y le saqué miles de dolores de cabeza, por eso se quedó calvo. Él no quería hacerse responsable de mí”, añadió.

Gerardo Barrera actualmente trabaja con ‘Epa Colombia’ en su empresa de keratinas. Hay que recordar que su padre tuvo un accidente en septiembre del año pasado cuando resultó herido de bala por dos fleteros intentaron robarle casi 100 millones de pesos en el momento que se movilizaba en un automóvil cerca de la Avenida Boyacá con Calle 13 de Bogotá.

En repetidas ocasiones la misma Daneidy Barrera ha comentado su anhelo de regalarle un apartamento a sus padres, incluyendo a Gerardo Barrera, quien poco ha mostrado en sus redes sociales para así evitar posibles ataques en su contra.