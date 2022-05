Se ha filtrado una conversación de Andy Rivera donde parece estar hablando de Lina Tejeiro

No se sabe exactamente está pasando con Lina Tejeiro y Andy Rivera, pues en los últimos meses no se habla más que el romance que posiblemente tuvieron o tienen, aunque por los comentarios que han habido por parte de los dos, si había algo, ya se acabó.

A pesar de los cuatro años que duraron juntos, las cosas llegaron a su fin por diferencias. En medio de una entrevista Lina aseguró que las cosas no se terminaron, de hecho, simplemente dejaron de hablarse. En una conversación con Juanpis, la actriz aseguró que “Él quiere ser un hombre soltero y terminamos. Bueno me terminó. En realidad no me terminó me dejó de hablar” además que se conoció que el cantante se había ido de viaje y le había omitido cierta información, lo que le molestó en gran medida a ella y lo tomó como una mentira.

A pesar de que varios años después lo volvieron a intentar, el peso de la relación anterior de Lina con Capuozo, no los dejó continuar, pues varios de los seguidores no hacían más que comparar al cantante con el empresario, dejando muy mal parado a Andy.

A pesar de que en medio de lágrimas ella aceptó que aun lo quería en plena pandemia, no sirvió para nada porque las cosas ya estaban demasiado dañadas. No se sabe si los dos serán el amor eterno del otro y si en algún momento vuelvan a intentarlo, pero ahora se ha filtrado un audio donde al parecer el cantante está hablando de ella:

“Es que no quiero decir sufrí, porque va a dar la sensación de que ella fue al que me dio palo. Yo también me porte como un niño, porque éramos niños, sabes. Entonces los dos sufrimos” se puede escuchar en la historia compartida ¿Lanzará canción? por ahora Andy no se ha pronunciado ni aclarado la situación.