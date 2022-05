“Primero que aprenda a hablar”: Mujer que le lanzó agua a Karol G se pronunció en video

Hace poco la cantante colombiana fue a Provenza para compartir con sus seguidores, luego de dar un espectáculo increíble en Coachella. Por supuesto al lugar llegaron miles de seguidores que la admiran por su música y su historia, además porque su última canción le hace honor a su ciudad y su barrio.

Como era de esperarse, la presencia de la paisa causó gran conglomeración en la calle, lo que no le permitía caminar bien, y por eso tuvo que irse acompañada de varios guardaespaldas para que la dejaran pasar. En ese momento lleno de emoción, un incidente pasó, pues Kim, una fanática de la colombiana, se acercó a la cantante y le lanzó un vaso de agua. Karol G se limitó a limpiarse la cara y salir lo más rápido de allí.

Dicho video se hizo viral en redes sociales, en donde muchos criticaron el acto de esta mujer. Por las mismas acusaciones, Kim decidió hablar y aclarar todo lo que estaba pasando por medio de un video:

“Me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice. No me justifico ni porque haiga estado borracha, porque si me pase mucho de tragos, ni por mi emoción. Todo el mundo cometemos errores. Si yo estaba allí es porque obviamente la admiro, me encanta su música. No es por envidia. Quiero aclarar que no lo hice con ninguna intención, estaba super borracha” afirmó la mujer.

En redes sociales siguieron criticándola por que consideran que sus disculpas no son sinceras, pero lo más sonado fue su forma de hablar “Porque “haiga” qué más esperan, qué le pueden pedir a esa muchacha, no tiene ni la culpa la pobre” “Haiga estado borracha 😨” “Desde que diga “haiga” uno puede esperar cualquier cosa”.

A pesar de que Kim se equivocó al hablar, si es cierto que los comentarios que se han publicado son bastante clasistas.