Paola Jara descarga su rabia con aerolínea que extravió su maleta

Los artistas están acostumbrados a viajar a diferentes zonas del mundo, y si bien en muchas ocasiones optan por moverse en un autobús privado para sus giras, la mayoría de las veces suelen desplazarse en avión. Pero a pesar que es una vía más cómoda y rápida también puede causar problemas, como en el caso de la cantante Paola Jara quién denunció que una aerolínea extravió su maleta.

Así lo comentó la colombiana a través de sus historias de Instagram, haciendo un reclamo contra una reconocida aerolínea. En el corto clip, Jara se mostró muy molesta por el hecho, denunciando que su maleta se extravió en el vuelo y que de momento nadie se había hecho responsable, indicando que no hay manera de rastrearla o movimiento alguno para buscar sus pertenencias.

Puede leer: Jessi Uribe y Paola Jara brillaron en el Festival de Vallenato

“Hoy me dejaron la maleta. Qué belleza”, comentó Paola Jara en un tono elevado y molesto. “Y no dan reportes, no dicen nada, nadie responde, no saben dónde está [la maleta], en la hoja que me dieron no aparece el número. O sea, qué hace uno con esta gente”.

La intérprete de “Murió el amor” también destaca que ella es viajera frecuente de esa aerolínea y que por tanto esperaba tener algún trato especial frente a su situación. “Y eso que uno es viajero frecuente y no sé qué p****ejada. Sinceramente, qué pena, pues. Pero cada vez abusan más”, concluyó.

Lea también: Este es el video de Paola Jara más reproducido en YouTube

No es la primera vez que le pasa esto a Paola Jara

En la misma historia de Instagram, la colombiana comentó que ya había tenido problemas con la aerolínea en el pasado en relación a la desaparición de su equipaje, denunciando que le llegaron a tomar una pertenencia de su maleta.

“Cada ocho días me está sacando la piedra y no había dicho nada. Hace ocho días se me robaron una luz de la maleta”, dijo en el clip.