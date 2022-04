Este es el video de Paola Jara más reproducido en YouTube

Fue el 28 de noviembre de 2017 cuando la bellísima cantante Paola Jara dio a conocer lo que es uno de sus mayores éxitos en la industria musical y precisamente uno con el que muchas mujeres dan el último adiós a un mal amor.

LEA TAMBIÉN Jessi Uribe esta es su canción más reproducida en YouTube

El video de ‘Murió El Amor’ muestra a la cantante en una faceta intima, desde la que ya demuestra, de acuerdo a la letra, que ya no está dispuesta a seguir adelante luego de haberlo apostado todo por la relación.

Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia. Me duele el corazón, mataste la ilusión. Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor”, dice parte de la canción coreada por sus fanáticos.

Es así como a la fecha el video ya supera las 139 millones de visitas junto a miles de comentarios de parte de su fanaticada quienes mencionan en el video la forma en la que se sienten identificados con el popular tema.

“Ese sentimiento de tener que volverte más fuerte de lo que eres, con la finalidad de que ella sea feliz, ese fue el motivo desde el inicio, sabe que nunca quise que llorara y por qué no era feliz a mi lado la dejo ir”, es uno de los comentarios que destacan.

El día que lo cantó Jessi Uribe

En enero Paola Jara estaba en cuarentena por coronavirus, y tuvo que cancelar varios conciertos, pero nadie contaba con que, en medio de una presentación, su pareja Jessi Uribe sorprendiera interpretando ‘Murió el amor’, la cual hizo de forma espectacular.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales en las que se aprecia la gran emoción que desató el cantante al interpretar esta ranchera que terminó siendo coreada a todo grito por los asistentes al concierto.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram de Jessi Uribe con el mensaje “Te extrañamos mi amor”. El clip fue compartido por la artista en sus historias agradeciendo tanto a amor de su pareja y tanto cariño por parte de sus seguidores.