Es verdad, Daddy Yankee se iba a retirar en 2004 y contó la razón

En el año 2022 el ‘Cangri’ Daddy Yankee anunció que se retiraría de su carrera musical oficialmente tras casi tres décadas de ser el padre de un género que llegó a convertirse en el más importante de la música latina de los últimos años.

Así las cosas, el intérprete de canciones como ‘Gasolina’, ‘Con Calma’, ‘Limbo’, entre muchas otras legendarias, comentó recientemente que en el año 2004 había tomado la decisión de abandonar el mundo de la música ya que este, según su percepción del momento, lo había dejado en la banca rota.

“Yo tomo la decisión porque ahí la industria está pasando un momento bien interesante cuando empieza lo digital, el pirateo masivo, entonces yo tenía todos los ahorros ahí apostados y dije ‘se me fueron todos los ahorros no hay forma de recuperar esto, yo estaba frustrado, lloraba, decía qué está pasando con esto, se me fue la vida aquí”, comentó el intérprete.

Para ese momento, Yankee estrenaba su trabajo discográfico “Barrio Fino”, sin embargo, en ese período la industria empezaba a enfrentarse al fenómeno de la piratería, lo cual fue una gran amenaza para todas las casas productoras y disqueras.

Así las cosas, al ver el panorama, Yankee aseguró que había invertido todos sus ahorros en poder sacar este producto, pero que desafortunadamente lo había perdido todo por los hábitos de consumo que se estaban dando en la época.

¿Por qué no se retiró?

El artista se había inscrito nuevamente en la universidad para cursar estudios de contabilidad, tomando como referencia que ya contaba con un título en administración, sin embargo, contó con un golpe de éxito en el que recibió una llamada donde le aseguraban que “Barrio fino” había vendido más de tres millones de copias, dejándole de ganancia $6 USD por cada disco vendido.

“Yo tuve una reivindicación bien chévere en mi vida y la música me salvó la vida y yo dije ‘yo no vuelvo pa’ atrás nunca’ y cuando tú tienes esas situaciones te vienen lo más grandes retos (…) dije ‘me está llamando el pasado, no me quiere soltar’ y dije ‘Dios hice una promesa yo no vuelvo pa’ atrás, me voy a meter a estudiar (...) A mí me dio una emoción, tuve los resultados de la obediencia. Barrio Fino terminó vendiendo 3 y pico de millones, eso fue increíble”, agregó.