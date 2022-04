Ex amiga de ‘Epa Colombia’ revela la mala calidad de sus keratinas

Fernanda es conocida como ‘La Barbie’ en Colombia, y quien hace tan solo unos meses era considerada como una de las amigas cercanas de Daneidy Barrera, pero por cuestiones laborales pero sobre todo personales, ambas se distanciaron. Sin embargo, Luisa ha decidido atacar a ‘Epa Colombia’ por la mala calidad de sus keratinas revelando detalles sobre el origen del producto.

¿Qué fue lo nuevo que reveló Fernanda?

La modelo decidió tomarse sus redes sociales para compartir de manera pública datos jamás revelados sobre cómo llegaron las keratinas a ‘Epa Colombia’ y empezar su negocio que la tiene ganando grandes sumas de dinero al mes. Pero esto no ha impedido que saliera a hablar sobre la dudosa procedencia de un componente del producto pero prefirió no dar muchos detalles, solo los efectos secundarios en el cabello.

“Ella decidió mejor no decir nada. Ella acudió a que le diga de qué está hecho porque en el grupo de WhatsApp los distribuidores y muchos clientes se quejaban de que era gelatinoso, que producía gran cantidad de caspa o que su consistencia no era buena”, mencionó. Además recalcó que la culpa no es solo de ella sino de toda una industria cosmética detrás que vender productos que afectan la salud y el bienestar de las personas.

No solo sus ex amistades han comentado sobre sus productos, o problemas de dinero dentro de la empresa, sino que los mismos clientes se han quejado en varias oportunidades sobre las consecuencias que les dejó en su cabello, haber utilizado estas famosas ketatinas.

Frente a las declaraciones de Fernanda, Daneidy no se ha pronunciado al respecto. Pero muchos esperan que se manifieste en sus redes sociales, ya que en las últimas polémicas en las que se ha visto involucrada, no se ha quedado callada.

Estas fueron las declaraciones de la modelo.