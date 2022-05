Luego de echarle agua en la cara a Karol G, fanática aclara por qué lo hizo

Karol G se ha convertido en la imagen del sentimiento de orgullo colombiano, luego de presentarse en el Festival Coachella, dejó el nombre de Colombia y la música Latinoamericana en lo más alto. Su bienvenida en el país fue como se esperaba, de otro nivel, teniendo en cuenta que la cantante volvería a su ciudad para descansar luego de todo el movimiento que tuvo en los últimos meses con la preparación del concierto.

Karol G llegó con toda la emoción a saludar a sus seguidores de sorpresa a Provenza, teniendo en cuenta que su última canción se titula de esta forma y que se ha posicionado rápidamente entre las canciones más escuchadas. Cómo era de esperarse, muchos estuvieron esperándola y se conglomeraron sin dejarla pasar, por eso varias personas de seguridad la estaban cuidando.

En eso, una persona que estaba en el público le tiró agua en la cara mientras ella pasaba, no solo una, sino dos veces. Ella solo se limitó a limpiarse la cara y seguir caminando entre tantas personas. Por supuesto el acto de la fanática fue demasiado criticado en redes sociales, pues fue grosero y hasta peligroso, ya que no se sabía exactamente la sustancia que le habían lanzado.

En redes sociales, específicamente en Facebook, se conoció el testimonio de Kim, la chica que decidió lanzarle agua, aclarando lo que había pasado:

“Que pena con ustedes pero las cosas no son como aparentar ser, empezado que la bebida no era alcohol, ni mucho menos soy fan de ningún Anuel ni de Yailin, claramente si estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol. Me emocione un poco y aventé agua. Si es una falta de respecto y pido disculpas a todos y especialmente A LA CANTANTE. Todos cometemos errores. Mil disculpas”

Varios la defendieron afirmando que este tipo de cosas podían pasar por el nivel de emoción.