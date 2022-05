Por esta razón Manuela González rechazó dos veces la invitación a participar en MasterChef

MasterChef Celebrity se ha convertido en una de las tendencias de las noches en Colombia donde en cada emisión las emociones están al límite por el “odio” a algunos participantes, e incluso, por la admiración que sienten por otros; eso sin contar con los diferentes retos a los que los participantes deben enfrentarse.

Anualmente un grupo de celebridades son invitados a participar de una nueva temporada del formato, sin embargo, muchos de ellos se niegan ya sea por el temor a la cocina, cuestiones personales o razones que cada uno de ellos conocerá, de hecho, una de las que se negó en dos ocasiones fue la actual participante Manuela González.

¿Quién lo diría? Una de las participantes más importantes y queridas del momento en su momento rechazó la oportunidad de hacer parte de uno de los reality show más vistos de la televisión colombiana.

La razón por la que Manuela González se negó a participar en MasterChef

Así las cosas, según una entrevista concedida a la ‘Revista 15 Minutos’, la actriz aseguró que “la tercera es la vencida”, sin embargo en las dos ocasiones anteriores no aceptó la propuesta debido a que en el momento en que decidió en convertirse en madre, buscaba estar la mayor parte del tiempo acompañando a sus hijos, eso, sumado a que no se sentía preparada para ser parte de ‘la cocina más importante del mundo’.

“La tercera es la vencida. Me habían hecho la propuesta dos veces, pero aún no me sentía lista para dejar a mis hijos en casa. Además, el pánico que me generaba este reto… Por un lado la pandemia nos despertó ese gusto por aprender a cocinar y por el otro lado, tengo claro que las oportunidades son para aprovecharlas”, aseguró.

“Mi hermana es chef profesional y por primera vez se animó a darme clases. Me ha acompañado en manera incondicional en todo el proceso. Espero llegar lejos en la competencia”, puntualizó.