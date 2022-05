Con emotiva canción Mr. Black despide a su hijo

Según varios que han experimentado el sentimiento, no existe dolor tan grande que el de perder un hijo. Hace poco se conoció la noticia de que uno de los cantantes colombianos más queridos de todos, había perdido a su hijo mayor. Las razones no se conocen en detalle, pero por lo que se ha oido, se trataría de un paro cardiaco durante un partido de futbol en el que estaba el joven.

La noticia se dio a conocer luego de que el cantante publicara una foto con él afirmando “Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta perdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre”. Ante la pérdida, muchos de los colegas le dejaron un mensaje de amor “Que Dios lo tenga en su gloria y tu corazón sea sanado. Fuerza mi rey estamos contigo” afirmó Andrea Valdiri.

A partir de allí se conoció hasta una de las últimas conversaciones que tuvo Mr. Black con su hijo, en donde él le agradeció por el libro que le regaló afirmando que era el mejor consejo que le había dado. Posteriormente subió un video en donde aparecía Edwin Antequera, su hijo, bailando champea al lado de él.

Ahora en redes sociales se pudo ver un conmovedor video donde aparece el cantante dedicándole una canción compuesta por él “Quisiera que esto fuera un sueño, que aún estoy dormido. Que este dolor que estoy sintiendo al despertar, se fuera. Quisiera devolver el tiempo para estar contigo. Siento que el tiempo se ha quedado corto y eso a mi duele” dice una parte de la canción, dejando claro que era un regalo para él, quien siempre le pedía que sacara más música.

Los comentarios no se hicieron esperar “Fuerza hermano” “Este dolor tan enorme no se lo deseo a nadie, solo el tiempo nos enseña a sobre llevarlo” “Los designios de Dios. A veces no entendemos los llamados tan prematuros pero hay que aceptarlos”