Esta es la nueva y secreta novia de Maluma

Hace algunos años se vería en redes sociales la pública relación de Maluma con Natalia Barulich, una modelo que conquistó las redes sociales y el corazón de Maluma luego de protagonizar el video musical del colombiano ‘Felices los 4′. La mayoría de comentarios afirmaban que definitivamente la pareja era perfecta, ya que los dos contaba con plata, belleza y fama.

Lea también: ¿Quién es el esposo de Claudia Bahamón y por qué casi no aparece en redes sociales?

Sin embargo, no todo es perfecto, pues luego de varios años de relación, decidieron terminar. Dicen las malas lenguas que fue un engaño por parte de la modelo con el futbolista Neymar. A pesar de no confirmarse la situación, Natalia y el brasilero aparecieron juntos en una portada para GQ, además de compartir otros momentos privados donde se veían bastante acaramelados.

Pero el “romance” no duró mucho y no volvieron a verse públicamente. Hasta el momento se desconoce si Natalia tiene pareja actualmente. Por el lado de Maluma, desde hace varios años se venía diciendo que tenía nueva novia, incluso antes de su lanzamiento de ‘Hawaii’, pero hasta ese momento, Maluma negaba todo. No fue hasta el 2020, en plena pandemia que se les vio caminar de la mano en Miami ¿De quién se trata?

Susana Gómez es una arquitecta colombiana que ya hacía parte de la familia desde hace años, ya que era amiga de todos los Londoño. Ella y Maluma llevaban una gran amistad, pero después de tantos años, parece que cupido los flechó.

Lea también: “Suficiente tenemos con Isabella que nos cae mal”: Carla Giraldo vuelve a MasterChef y estas fueron las reacciones

Teniendo en cuenta que ella no hace parte del mundo de la farándula, su relación ha sido bastante privada en redes sociales, además que muchos dicen que Maluma aprendió que no siempre compartir fotos y ser abierto con sus relaciones amorosas es el mejor camino. A pesar de ello, finalizando el 2021 el cantante nos sorprendió con una fotografía, borrosa pero tierna, en donde le dada un romántico beso a Susana por navidad.

Pero eso no es todo, de hecho en medio del concierto que ofreció el cantante en Medellín, antes de cantar ADMV, le dedicó unas tiernas palabras “Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí: ‘te amo, culicagada’. Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío. Te amo mi vida, te amo” haciendo una pequeña modificación en la letra y revelando que ya casi cumplen tres años de relación.