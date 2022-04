Elvis Presley de ‘Yo Me Llamo’ estuvo internado por un mal de amor

Yo Me Llamo Tomada de Instagram

Nicolás Hernández es el ex participante de ‘Yo Me Llamo’ que logró conquistar con su voz a los televidentes y a los jurados, pero desafortunadamente no terminó de convencer lo suficiente a los jurados, y tuvo que abandonar la competencia a puertas de llegar a la recta final del reality que estaba en busca del nuevo doble perfecto.

Este 30 de abril en el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, los presentadores afirmaron que Nicolás tuvo que ser internado por un desamor. Según sus afirmaciones, después de que el exparticipante abandonara el programa, la pareja de ese momento habría terminado con el, pero su despecho fue tan grande que tuvo que recurrir a la ayuda de profesionales en la salud mental, para poder seguir adelante.

En redes sociales, Nicolás ha publicado diferentes fotografías relacionadas con su trabajo como artista bajo la interpretación de Elvis Presley. Además, de publicar una que otra fotografía de su vida personal, como una fotografía junto a su hijo. Por supuesto, todos sus seguidores lo han apoyado en todo este proceso complicado por el que ha estado pasando el artista.

“A pesar de todo, seguimos sonriendo”, mencionó en una de sus más recientes publicaciones.