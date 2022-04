Arelys Henao rechazó una oferta millonaria por pensar en sus hijos

La famosa cantante Arelys Henao ha conquistado el corazón del país a través de sus canciones y su buena vibra, no solo compartiendo su talento sino también su buena disposición con sus seguidores. Y si bien actualmente está posicionada como una gran figura, la intérprete reveló que tuvo la oportunidad de catapultar su carrera de manera más inmediata, pero debía sacrificar mucho tiempo lejos de sus hijos.

Así lo comentó la “Reina de la música popular” en una entrevista con el programa “Bravíssimo”, dejando ver que a pesar que el éxito le ha brindado una vida de ensueño, tiene a su familia como su máxima prioridad.

“Hace más o menos unos seis, siete años estaba en un concierto muy grande y se me arrima un empresario y me dice: ‘Mire, nosotros queremos hacer de usted una Ana Gabriel en América, pero le tocaría irse a vivir a Miami, dejar aquí a sus hijos solos, de pronto hacer unos cambios físicos’, esto y lo otro”, relató la cantante.

“Casi que no lo dejo terminar. Yo le dije: si Dios me tiene para ser grande y para ser conocida en América Latina lo será en el tiempo de Dios, cuando mis hijos sean unos hombres y sean capaces de valerse por sí mismo. Ahorita no soy capaz, no puedo, no debo hacerlo. El dinero no puede pasar sobre la familia, nada reemplaza ver crecer a sus hijos, nada reemplaza la formación moral en ellos”, dijo Henao.

Arelys Henao está lista para dejar que sus hijos vuelen del nido

Si bien Arelys Henao rechazó una gran oportunidad hace algunos años debido a que sus hijos aún estaban muy jóvenes como para quedarse solos, la cantante reveló que ahora ambos son mayores de edad y puede darse el lujo de viajar con su esposo.

“Ahorita ya mi hijo mayor empezó a trabajar, mi hijo menor ya lo está mirando un equipo. Entonces ya siento que ya voy a quedar con mi esposo para viajar, para recorrer el mundo entero”, concluyó.