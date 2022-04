Arelys Henao sorprendió a una familia de fanáticos al visitarlos en su casa

Las celebridades suelen compartir mucho con sus fanáticos ya que gracias a ellos se mantienen vigentes, por lo procuran mantenerlos actualizados. Pero a veces buscan darle un extra como en el caso de Arelys Henao quien visitó a una familia de fanáticos directamente en su casa.

La cantante dio a conocer el tierno momento a través de sus historias de Instagram, comentando que pudo cumplirle el deseo a dos de sus seguidoras de edad avanzada, a quienes le había prometido previamente irlas a visitar.

Puede leer: Arelys Henao y la tierna foto con la que recordó su boda

“Les cuento que hoy vine a concederle el deseo a dos de mis seguidoras por aquí que les había prometido en redes que iba a venir a visitarlas”, comentó Arelys mientras le preguntaba a una de ellas si había visto su serie “Canto para no llorar”, la cual culminó recientemente.

“La familia estaba super ilusionada de que yo viniera a verlas, y bueno, les prometí y les cumplí y aquí están mis seguidoras. Felices en la familia”, dijo la cantante mientras más miembros se iban uniendo a la toma que estaba grabando para sus historias en Instagram. “Esto es un milagro, muchas gracias”, comentó uno de los residentes.

Lea también: Arelys Henao se despide de “Canto para no llorar” con un emotivo mensaje

“Si ellos me dan amor a mi, ¿por qué no les puedo dar yo? Así que vine a que me conocieran y a visitarlos por aquí”, concluyó Henao mientras un miembro de la familia comentaba que estaban “enamorados de ella”.

El 13 de abril, la cantante se despidió de la serie colombiana que había estado al aire desde enero con una transmisión de 62 capítulos que narraban sus inicios en el mundo de la música, redactando un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “La honra y la gloria sea para Dios, desde mi corazón le doy gracias por permitirme mostrarle al mundo un testimonio de vida y sobre todo un milagro, porque así resumo mi vida”.

Instagram: @arelyshenao

Instagram: @arelyshenao

Instagram: @arelyshenao

Instagram: @arelyshenao