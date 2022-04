¿Podría estar Metallica en Colombia en 2022?

Los anuncios de conciertos para el 2022 no paran de llegar en Colombia, los más recientes, Daddy Yankee, Rosalía y Guns N’ Roses, siendo un éxito las tres fechas debido a que el público está ansioso de volver a los escenarios para reencontrarse con sus artistas favoritos, sin embargo, también empiezan a crecer los rumores y ahora la banda implicada es Metallica.

También podría interesarle: ¿Por qué ha causado tanto revuelo la sesión Bizarrap hecha en compañía de Paulo Londra?

Esto se empezó a comentar debido a que los liderados por Lars Ulrich confirmaron algunas fechas en América Latina en países como Chile, Argentina o Brasil, así que los fanáticos empezaron a dar de qué hablar y también a ilusionarse con una nueva llegada de los intérpretes de canciones legendarias como ‘Seek & Destroy’, ‘Master Of Puppets’, ‘One’ o ‘Nothing Else Matters’.

La última vez en que Metallica pisó suelo colombiano fue en el año 2016.

En caso de confirmarse la fecha, se espera que esta se de entre septiembre y noviembre del 2022 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Si esto llegase a darse, el escenario vería al menos dos fechas de concierto en menos de 30 días tomando como referencia que el 17 de septiembre estará presentándose Coldplay, el 11 de octubre los ‘Guns’ y Bad Bunny el 20 de noviembre.

No deje de leer: ‘El patrón’, Carlos Vives, muestra su primer adelanto de lo que será ‘Cumbiana II’

Ante esta situación los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y las personas aseguran que es imposible que ‘El Campín’ reciba dos fechas en menos de 30 días y otros, comentan que este, en definitiva, es el año de los conciertos y “el bolsillo no aguanta más”.

Cabe resaltar que en el momento no hay confirmación oficial ni de la banda, ni del estadio ni de las entidades distritales o ningún grupo empresarial que asegure la presencia de Metallica en Colombia, sin embargo, si se llegase a dar, Bogotá sería testigo de uno de los mejores montajes de la banda en años.