Reaparece Yina Calderón “Ahogando las penas en alcohol”

Los momentos polémicos en los que Yina Calderón se ha visto involucrada, hay un tema en particular que desde hace un par de años no ha dejado de qué hablar, y es por el consumo excesivo de alcohol. Durante la pandemia, Yina se vio involucrada en varios escándalos por las consecuencias de tomarse unas copas de más. Dos de los hechos más recordados fue cuando botó el televisor de uno de sus amigos por la ventana, y la vez en que en su carro resultó en un hueco por conducir en estado de embriaguez.

Después de un proceso largo, Yina había comentado a todos sus seguidores los motivos por los que se encontraba consumiendo alcohol de manera excesiva, y comunicó que se debía a una fuerte depresión que estaba viviendo en esos momentos. Pero hace tan solo unas semanas, la empresaria confesó que la depresión había mejorado y por ende su consumo de alcohol había disminuido considerablemente.

Karen Sevillano, una de las creadoras de contenido le había recomendado asistir a un psicólogo luego de los inconvenientes en la fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano, a lo que ella respondió furiosa “Mira Karen, yo te voy a decir una cosa, estuve viendo algo que subiste, la que tiene que buscar psicólogo sos vos para que dejes de andar de lambona, no te metas en problemas que no son tuyos, yo contigo no me meto”.

Después de recuperar su cuenta personal de Instagram, Yina Calderón publicó un video bajo los efectos del alcohol. En la descripción de dicho video “! Aquí tomando unos whiskysitos ahogando las penas entre el alcohol 😭 !”.

Los internautas han decidido comentar el video de alguna manera preocupados por la salud de la empresaria, y otros no han dudado en atacarla “Yo tengo la misma edad que ella, la verdad no entiendo como hace para beber tanto.”, “Un meme viviente”, “Dejaré de seguirte porque ya aportas nada positivo”, mencionaron.