Don Armando, de ‘Betty la Fea’ defendió a Egan Bernal en redes sociales ¿Qué pasó?

Las elecciones han dado mucho de que hablar, sobre todo porque algunos consideran que los candidatos con más probabilidades, vuelven a separar al pueblo colombiano. Lo más trinado siempre ha sido la derecha y la izquierda, dos extremos que solamente han traído diferentes confrontaciones, no solamente en la calle, sino en redes sociales.

Muchas de las figuras públicas tratan de no pronunciarse dejando ver su posición política por evitar comentarios y problemas. Sin embargo han tenido varios problemas porque muchos seguidores los categorizan por cualquier comentario, ya sea para derecha o para izquierda.

Pero no solo va para las personas de la farándula, sino los deportistas también entraron en la colada y Egan Bernal es ahora el protagonista, ya que en Twitter se refirió al tipo de campaña que algún candidato está haciendo, afirmando “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años.” comentario que no le gustó para nada a muchos.

Ante esto, varios empezaron a criticarlo “Me acuerdo cuando pedías plata para poder ir a competir, agrandado.” “Oiga figurita se le olvidó de donde viene y quién le dio un techo, usted está bien desconectado de la realidad del país, igual a todos los levantados, ya perdió la humildad, da lástima”

Pero lo más llamativo de la historia, es que Jorge Enrique Abello lo defendió “Querido, Egan Bernal, tú puedes opinar lo que quieras acerca de lo que quieras. La constitución te avala y todos te respetamos. Has hecho mucho por este país, mucho más que los matones virtuales que cunden por estas redes” a lo cuál algunos le contestaron “Es incoherente lo que dijo Egan, si, que opine lo que quiera, es una gran persona. Pero eso no le quita lo incoherente. Hace unos años pedía dinero abiertamente por redes sociales para que lo apoyaran a él, ahora “no está bien”.

Pero el deportista no se quedó callado, ya que volvió a pronunciarse

“En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos