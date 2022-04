El tierno mensaje que le dedicó Melina Ramírez a su mamá

Muchas celebridades tienen presentes a sus seres queridos, y en más de una ocasión suelen hacerlo público. Un ejemplo reciente de esto es el caso de la actriz Melina Ramírez, quien a través de sus redes sociales le dedicó unas lindas palabras a su mamá, además de protagonizar un video junto a ella.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la colombiana publicó un video el cual protagoniza con su mamá, dedicándole algunas palabras que suenan de fondo mientras se ven disfrutando de una tarde divertida.

“Madre, maestra, amiga. He aprendido tantas cosas de ti. Pero sin duda una que te agradeceré siempre es haberme enseñado que la verdadera belleza nace en el interior y ahí está nuestro poder”, narró Melina Ramírez mientras se mostraban diversas escenas en las que ella y su mamá compartían un café, y seguidamente se dirigían a probar varios cosméticos de una tienda.

En la descripción del post, la actriz redactó que decidió adelantarse al Día de las Madres y honrar desde ya a su mamá, agradeciéndole por todo sus enseñanzas y por ayudarla a apreciar su propio valor interno.

“Te celebro desde ya. Te celebro todos los días mamá, mi maestra, mi amiga. Me has enseñado que la verdadera belleza nace en el interior. Me has enseñado a ver belleza en todo y en todos. En mi. Gracias” escribió Melina en la publicación.

El gran parecido de Melina Ramírez con su mamá

Si bien es muy común que una hija se parezca a su madre, varios de sus seguidores puntualizaron la gran cantidad de rasgos idénticos que tienen, señalando también lo joven que se ve su mamá y lo cariñosa que la actriz se muestra con ella.

“Con razón eres tan bella, con esa mami que tienes”, “Al principio no podía distinguir quién eras tú y quién era tu mami” y “Esta muy joven la madre de Meli” son algunos de los comentaron que los seguidores dejaron en la publicación.

