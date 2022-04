“Yo creía que odiaba los gatos”: Maleja Restrepo habla de la “fobia” que tuvo cuando niña

La reconocida presentadora Maleja Restrepo realizó por medio de sus redes sociales una dinámica de preguntas y respuestas que se encuentran basadas en las creencias de las mujeres antes y después de ser madres, eso sí, no dudó en comentar su experiencia para darle motivación a sus seguidoras para responder.

La también pareja del motociclista y participante de MasterChef Celebrity, Tatán Mejía, comentó que en su infancia solía recibir comentarios de parte de su mamá en los que aseguraba que se veía muy linda con el cabello recogido, sin embargo, en ese momento no le parecía y prefería tenerlo suelto pero ahora está en un momento de su vida en el que lo recoge constantemente.

“Mi mamá siempre me decía, ‘como te ves de linda con el pelo recogido’, y yo ‘ay, no me gusta el pelo recogido, prefiero tenerlo suelto’ y mírenme hoy y mírenme durante esta época que me he recogido más el pelo”, comentó con una sonrisa en su rostro.

Además de la parte estética, Maleja le comentó a sus seguidores que en algún momento de su vida llegó a pensar que le tenía una fobia y aberración a los gatos ya que a su mamá no le gustan estos animales, además, aprovechó para comentar que cuando tenía ese pensamiento no se había dado la oportunidad de compartir con un ‘michi’, contando que ahora esa etapa se encuentra superada.

“Mi mamá también odiaba los gatos y creo que en algún momento yo heredé esa fobia y creía que también los odiaba sin darme la oportunidad de tener un gato, de conocerlo, de entenderlo y de convivir con él”, puntualizó.

