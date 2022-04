“Valledupar, ahí está tu hijo tramposo”, así llamaron a Aco en Master Chef

Un nuevo ciclo de delantales negros llegó a Master Chef, en busca de nuevos sentenciados el reto de eliminación. Gracias al privilegio de Tatán, le tuvo que asignar el tiempo de preparación a sus compañeros, sabiendo jugar estratégicamente para su beneficio. Una de las sorpresas de la noche fue cuando Jorge Rausch dejó en evidencia la trampa que hizo Aco en la prueba.

Lea también: “La humildad que te cargas es arte”, elogios a Lina Tejeiro por ‘trend’ en una granja

Cuando Aco llevó su plato al atril, los jurados no dudaron en llamarle la atención por haber sobrepasado el tiempo límite para emplatar y poder terminar su preparación. A pesar de abusar del tiempo, recibió malos comentarios por parte de los jurados. Para los televidentes este hecho no pasó desapercibido, ya que pudieron grabar el momento exacto en el que Aco no cumplió con las reglas, dejándolo en completa evidencia.

Lea también: El regaño de la mamá de Yina Calderón por revelar que consumía tusi

Además, durante los últimos capitulos, los internautas han manifestado su inconformismo por las actitudes que ha tenido el actor dentro del reality, ya que en la más reciente prueba de campo, le quitó las llaves de la moto a Cristina Campuzano, causando tensión en la prueba y un revuelo entre los televidentes.

“yo me acuerdo que en la temporada pasada eliminaron a Mateo por no cumplir las reglas, que aquí hagan lo mismoo”, “sáquenlo por tramposo Ese Aco es un desleal a toda hora”, "