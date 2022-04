“Ya córtenle el internet”: Le cierran la cuanta a Yina Calderón en Instagram

No sabemos que pasa exactamente con Yina Calderón, pero al parecer ni la misma aplicación la quiere ¿porqué? por quinta vez le cierran la cuenta principal a la influencer, pues recordemos que en repetidas ocasiones ha amanecido con la noticia de que la aplicación le ha cerrado su cuenta en donde sumaba más seguidores y donde permanecía más cercana con sus seguidores.

Lea también: ¿No que se habían separado? Laura Acuña apareció en una foto familiar al lado Rodrigo Kling

Por diferentes razones ha pasado esta situación, en donde al parecer Yina ha infringido las normas de la comunidad online, pues recordemos que la última vez que la aplicación la sancionó de esta forma fue precisamente porque por medio de su perfil estaba promocionando y publicitando unas “putifiestas”, tema que generó demasiada polémica entre sus seguidores.

Lo cierto es que la creadora de contenido suele ser una de las más polémicas en la redes sociales, no solo por lo que comparte subido de tono, sino por su forma de expresarse, además por las tantas peleas en las que vive constantemente, sobre todo porque a pesar de que ya contaba con un número importante de seguidores en su cuenta principal, con más de 600 mil seguidores, varios de ellos se la pasan denunciando su perfil para que este tipo de cosas sucedan.

Sin embargo, al parecer no lo ha tomado tan mal esta vez:

“Buenos días, yo no sé si llorar, reír, saltar o sea no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé ¿qué hago? Realmente esto es impresionante, yo creo que soy la persona más inhabilitada en el mundo, quinta cuenta inhabilitada, chicos, quinta. Obviamente me duele mucho que me inhabiliten mis cuentas, no me parece justo, no sé a quien tengo detrás, de verdad, hay cosas más terribles, yo tengo ahí alguien detrás dándole, dándole. Igual mi comunidad es demasiado grande, las cuentas falsas son una chimba” afirmó Yina

Lea también: “Pero Dios es bueno, siempre es bueno”: ‘La Segura’ apareció en redes sociales para dar una gran noticia

Pero no fue lo único, de hecho añadió que o se podía ser original en redes sociales porque pasaba exactamente eso, dejando claro que ella no se iba a quedar quieta y que iba a buscar una plataforma que se acomodara a ella.

¿Hacker? Yina calderón afirmó que desde hace tres días venía recibiendo notificaciones de que estaban tratando de entrar a su cuenta, hasta que lo lograron.