¿No que se habían separado? Laura Acuña apareció en una foto familiar al lado Rodrigo Kling

Desde hace varios meses que la separación viene sonando en los oídos de todos los colombianos, pues las redes sociales son prácticamente las fuentes primarias para los seguidores y así como empezó el rumor entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, pues no aparecían fotos de los dos ni en familia ni como pareja y exactamente está pasando lo mismo entre Laura y el empresario, ya que luego de bastante tiempo, no hemos visto fotos recientes de los dos.

Todo entre ellos inició de la forma más natural, pues duraron varios años siendo amigos, hasta que cupido hizo lo suyo y los flechó y a partir de allí, las cosas fueron bastante rápidas, pues luego de unos cuantos meses, al pareja llegó al altar y llevaron su relación de la forma más privada posible, sin embargo, hay que tener en cuenta que Laura Acuña es una de las presentadoras nacionales más famosas y por supuesto lo que ella haga es inmediatamente interés en redes sociales.

Por eso varios se han preguntado qué está pasando en su relación, ya que si, tienen una familia muy linda con sus hijos ¿pero realmente siguen siendo pareja, o simplemente co-padres? Al parecer los dos había posado con algunos familiares y con sus hijos al lado de una avioneta, los dos se veían bastante juntos, no muy melosos pero si cercanos.

Por supuesto ninguno de los dos han confirmado o negado de lo que se está hablando, sin embargo, varios se fijaron en el detalle del empresario, que solo abraza a su hijo y a ella no. Aseguran que probablemente la pareja se dejó, pero no se puede renunciar al ser padre “Mi padres se divorciaron hace 2 años, y todavía salimos en familia y nos tomamos fotos felices. la relación de pareja termina! La de padres no” “La verdad es que el hecho de que no aparezcan juntos no se me hace raro porque no se puede quitar que Laura Acuña es una de las figuras públicas que más ha mantenido su relación fuera de los medios” son algunos comentarios que se pueden leer sobre la situación