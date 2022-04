El regaño de la mamá de Yina Calderón por revelar que consumía tusi

Hace unos días Yina Calderón volvió a dar de qué hablar, pero no precisamente por algún escándalo o pelea con algún creador de contenido. En esa oportunidad el blanco de los comentarios fue su mamá, Merly Ome, ya que Calderón usó la conocida caja de ‘Hazme una pregunta’, a lo que un internauta le preguntó “¿Verdad que su mamá se droga?”.

“Bebés, la verdad sí y no. No es que lo haga constantemente, pero a mi mamá le gusta el tusi”, reveló en el momento. La respuesta de la empresaria no tardó en generar todo tipo de polémica, incluso, llegando a culpar a Merly por los problemas de alcohol que tiene Yina. Sin embargo, su madre a través de redes sociales decidió pronunciarse frente a las declaraciones que hizo su propia hija, y decidió regañarla públicamente desmintiendo lo que había mencionado hace tan solo unos días sobre su consumo de sustancias psicoactivas.

“Yo le quiero preguntar ahorita Yina, que estoy muy ofendida porque ella ha hecho un comentario que dizque a mi me gusta el tusi. Y la gente preguntándome sobre eso”, mencionó. Además, dejó claro a todos los internautas que lo máximo que ha consumido ha sido alccohol, y de manera ocasional " Yina, yo ni conozco el tusi, qué es eso, con eso no se juega. Eso a mí no me da risa, la gente confunde las cosas y usted sabe que yo no me fumo ni un cigarrillo. A mí me gusta un poquito la cervecita, pero de drogas nada”.

Las palabras de Merly le sacaron risas sutiles a la empresaria, cosa que a su madre no le gustó y le siguió alargando el regaño “No mamando gallo no, eso no se hace niña. Hágame el favor y me respeta”, añadió.