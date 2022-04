Tutorial: Guía rápida para saber si le gustas

Estar enamorado es, sin duda, una de las emociones más cautivadoras. Y precisamente, el amor durante siglos ha sido motivo de inspiración para el arte, la música, el desarrollo social y mucho más. Aunque, en el mismo sentido también ha estado el desamor o lo que en Colombia se denomina ‘tusa’. Ahora bien, a través de las plataformas digitales circula todo tipo de contenido que puede llevar a los usuarios a responder las grandes incógnitas del amor.

A través de las redes sociales, se ha hecho viral un video que deja a más de uno con una reveladora información si se habla de fórmulas matemáticas en el amor. En el video, se ve a un sujeto simular ser una especie de profesor que responde a la incógnita de ¿será que le gusto?. Pero, para hacer un ejercicio más profesional, el sujeto utiliza una fórmula matemática con la expresión: “Si le gustas, te busca”.

Durante el ejercicio matemático, el hombre compara la frase “si le gustas, te busca” con " no te busca entonces x”. Poco a poco, da de baja a las palabras similares de las frases ya mencionadas para finalmente llegar al resultado: “no le gustas”.

El video que ha causado un gran número de reacciones en redes sociales. De hecho, estos son algunos de los comentarios más populares: “Las matemáticas son ciencia exacta, la vida no”; “Un genio!! La explicación más simple que he visto”; “Ejemplo claro de que la regla de tres no funciona siempre. Si no me busca será por timidez o algo, porque ¿cómo no le voy a gustar?”

