Participantes de El Desafío The Box salieron en tanga en plena televisión nacional

Maleja desafío the box Cortesía

Cada noche vemos como cada participante se esmera para poder sobrevivir en la competencia, demostrando sus capacidades físicas para el deporte y la competencia, sin embargo, las cosas que pasan dentro de los ratos libres que tienen los concursantes suelen ser más entretenidos, pues suelen revelar sus miedos, sus traumas, su historia y todo lo que ha tenido que pasar para llegar a donde están.

Por supuesto lo también interesante del programa son las relaciones interpersonales que se dan dentro de la tensión y la necesidad de sobrevivir para llegar al final de la competencia, pero esta vez, fuera de las cámaras del desafío, los participantes han decidieron modelar literalmente en tanga, dejando ver sus atributos físicos en todo su esplendor.

En el programa de ‘La Red’ en donde normalmente muestran otra parte y otra faceta de cada concursante, han decidido mostrarle al mundo que tienen mucho más que mostrar en la televisión, así que decidieron hacer un concurso de belleza, en donde, tanto mujeres como hombres, del equipo Beta, desfilaron para luego ser coronados, no sin antes de mostrar su conocimiento ante las preguntas que le hizo el presentador “¿te gustaría que una mujer fuera presidenta del país?, ¿qué piensas del machismo?” fueron algunas de las preguntas, a las que Karla, Stephanie y Dani respondieron.

Además de los comentarios respecto a sus cuerpos bien trabajados, el programa de ‘La Red’ concordó con que definitivamente la única diferencia entre ellos era su rostro, pues todos los cuerpos de ellas eran demasiado bellos.

¿Cómo hubieran coronado ustedes a la participantes? la ganadora del día fue Karla, que no solamente se llevó la corona por su disciplina a la hora de hacer ejercicio, sino por su respuesta ante la pregunta de qué pensaba sobre las personas que no querían tener hijos, a lo que ella contestó que simplemente cada persona debería tener la opción de elegir si hacerlo o no, más allá de la presión social que muchas veces se le impone a las mujeres.