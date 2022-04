Javier Gómez, amigo de Andrea Valdiri, confesó por qué no estuvo en el matrimonio de ella

La boda del año corrió por cuenta de Andrea Valdiri, quien es una de las mujeres más reconocidas en Barranquilla y en redes sociales debido a sus bailes, su físico, sus empresas y su corazón, teniendo en cuenta que ayudó a muchas personas que lo necesitan, cuando no cuentan con los recursos necesarios o tienen alguna discapacidad.

Todas estas acciones en su carrera profesional, ha hecho que muchas personas se le acerquen, no por temas de interés, sino precisamente han llegado a sumarle a su vida, como muchas veces ella lo ha dejado saber.

Lo cierto es que varios jóvenes han sido muy cercanos a Andrea, por su empresa de contenido digital y por la academia de baile, en donde precisamente Javier era una de los personajes más importantes en este ámbito, la acompañaba a absolutamente todo e incluso muchos aseguran que él se la pasaba más en la casa de ella.

Sin embargo, varios se preguntaron que fue lo que pasó entre ellos porque no los volvieron a ver juntos. Andrea no volvió a mostrar nada respecto a su academia de baile, no sabemos si ya no está funcionando o no, pero el caso es que varios de los bailarines que solían estar ayudándole y armando las coreografías, dejaron de compartir con ella.

Por supuesto muchos de los seguidores les han preguntado que está sucediendo, sin embargo, no han tenido respuesta.

Ahora, hemos tenido una pequeña reacción por parte de Javier, pero no por parte del perfil de Javier, sino por el de Marcela Reyes, pues algunos se dieron cuenta que ella estaba con él y no desaprovecharon la oportunidad para preguntar sobre el asunto.

“¿Javi por qué no fue al matrimonio de ‘La Valdiri’, no lo invitaron?” preguntaron en redes sociales a lo que él simplemente se limitó a hacer la señal de cerrar su boca con la mano ¿Qué querrá decir? probablemente la pelea fue dura, pues algunos aseguran que desde que está con Felipe, tanto ella como él han cambiado su forma de ser.