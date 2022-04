“Madre es madre” comentan tras el reencuentro entre Aída Victoria y Aída Merlano tras dos años

Aída Victoria Merlano se ha convertido en una de las creadoras de contenido más importantes de los últimos meses en Colombia gracias a las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelta, la manera explícita en la que habla de temas relacionados al sexo, e incluso, la supuesta relación que tuvo con el también influenciador Yeferson Cossio.

Recientemente Aída Victoria compartió un video por medio de sus redes sociales en el que se le ve que rompió en llanto debido a que finalmente, y después de dos años, pudo volver a encontrarse con su mamá. Se mostró bastante afectada y emocionada por el momento que se encontraba viviendo.

Dentro de las palabras pronunciadas por Aída Victoria, mencionó que se encontraba muy feliz por poder reencontrarse con su progenitora, y además, aprovechó el momento y el espacio para hacer una reflexión referente a las supuestas “vidas perfectas” que tienen algunas personas.

Así las cosas, invitó a sus seguidores a no idealizar la vida de nadie ya que muchas veces no se sabe por qué batallas se encuentran pasando en el momento.

“Me parece importante decirles que todos tenemos problemas, cosas que nos dueles, cosas que quisiéramos modificar y no podemos. Que eso les sirva para entender dónde está la verdadera esencia de la vida. Yo cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con mi mamá en un restaurante y no puede. Cuando fantaseen con la vida de otra persona, de alguien que está en redes, recuerden que todos tenemos problemas”, comentó dentro de su publicación.

“Madre es madre no la juzgo al contrario, todos necesitamos una madre sin importar la edad” o “La verdad que aquí si me pongo en su lugar vivo fuera de colombia y de verdad que es duro no tener a la mamá cerca”, fueron algunas de las palabras que los usuarios de redes sociales dejaron opinando al respecto de la situación.

Cabe resaltar que la influenciadora no entregó muchos detalles sobre cómo fue el reencuentro.