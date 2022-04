Aparece Yina Calderón mostrando sus dotes con este sensual video

Yina Calderón no deja de ser polémica en internet y cada vez nos sorprende más y más con sus ocurrencias. Pero esta vez no se trata de algo malo, sino un cambio de look que para algunos no tiene nada de lindo, pues sabemos que la mayoría de seguidores le recalcan las operaciones mal hechas que se ha realizado y por lo cuál incluso, ha tenido problemas de salud.

Sabemos que Yina no se ha caracterizado por ser una de las inflcuencers más queridas en redes sociales, de hecho solo suena porque se la pasa involucrada en polémicas y criticas, pero por esto mismo es que Yina cuanta con tantos seguidores, ya que como dicen por ahí, a la gente le gusta ver el mundo arder y a ella también.

Ahora no ha sido su boca la que la ha llevado a las críticas, sino por su físico y su atuendo, pues compartió un video en donde aparecía con un vestido negro, unos tacones y con una peluca rosada y larguísima, caminando de forma “sexy” y dejando ver sus dotes en la pasarla, subiéndose el vestido mostrando una pose ante el espejo y lo que para ella era sinónimo de belleza y sensualidad, terminó siendo la base de críticas en internet:

“¿Alguno ha visto esa película Trolls? Vea uno ahí en HD” “Que necesidad esas greñas así de largas, ahorita las mete en el inodoro de la pea” “Esto es lo que me parece:🐒 👗 👉🏾👉🏾 🐒” fueron algunos comentarios que se leían en la publicación.

Pero no ha sido lo único porque su nombre suena en redes, de hecho, hace poco Yina afirmó que había superado el alcoholismo, no por haber dejado de tomar, sino porque con la ayuda de un psicólogo había logrado que el tomar no le afectara tanto, hasta el punto de llegar a hacer un espectáculo como la hemos visto en repetidas ocasiones.