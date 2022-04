‘Epa Colombia’ lanza millones en helicóptero, pero se va de “tacaña” con Andrea Valdiri en su boda

La boda del año corrió por cuenta de Andrea Valdiri, quien luego de tener tantos fracasos en el amor, ha encontrado por fin el amor de su vida, su ‘pollo’, del cual se siente orgullosa y por lo que vemos, más feliz que nunca, teniendo en cuenta que Felipe se ha comportado con la mayor altura posible con ella y con su familia.

En el evento estuvieron los amigos más cercanos a ella y las personalidades más top, como el mismo Mr Black, que no solo fue como espectador, sino que decidió regalarle a La Valdiri un show con su esposa, además de varios artistas más, bailarinas y hasta show de magia hubo.

La fiesta estuvo bastante comentada no solo por las excentricidad que ya conocimos de Andrea, sino por el mismo problema que Epa Colombia tuvo con la barranquillera al llevar a Karol, su novia, pues la invitación que ella tenía, solo cubría a una persona.

El hecho es que los comentarios empezaron a sonar, unos atando a Epa Colombia por confianzuda y no acatar las órdenes y otros a ‘La Valdiri’ llamándola tacaña. El chisme que se filtró es que hubo un problemón a la entrada del evento porque no querían dejar entrar ni a Epa ni Karol, y que al final la misma Epa tuvo que hablar con Andrea para casi rogarle que le permitieran la entrada, pidiendo disculpas y afirmando que no volvería a pasar. Todo esto se supo por una historia de una de las invitadas, ella se encontraba mostrando a Saruma pero por debajo se escuchaba muy claro a Epa pidiendo perdón.

Ante esto, la misma mamá de Andrea decidió romper el silencio y comentó:

”Una invitación dice un cupo, es entendible que es una persona, nadie la trato mal, nadie trató mal a su novia, no hay que inventar. Lo mas importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten, tiene que mirar cuantos cupos tiene , las reglas son así. Quiero aclarar otro punto, porque inventan, me escribe una seguidora que después que se recibió el sobre de Epa, la sacaron, yo fui la encargada de los sobres y Epa en ningún momento llevo sobre. Se lo pueden preguntar. A la misma Epa”

Terminó por decir ella con un tono que parecía bastante molesto. Hasta el momento ni Andrea ni Daneidy se han manifestado.