El indirectazo de Diana Celis a ‘Epa Colombia’

La relación de futbolista del equipo capitalino Santa Fe, Diana Celis con la empresaria Daneidy Barrera conocida como ‘Epa Colombia’ dejó un sin número de polémicas por la relación que estaban llevando desde hace varios años, como los costosos regalos que le daba Daneydi a Diana, sus discusiones e incluso el anhelo de llegar a formar una familia con hijos. Pero después de oficializar su rompimiento tras intentar darse una nueva oportunidad la polémica solo fue creciendo.

Lea también: “Ojalá no se aburra de ella”, Comentarios hacia Daniel Arenas y su relación con Daniella Álvarez

Por su parte, Daneydi a los pocos días de haber terminado dicha relación, publicó en redes sociales que ya se encontraba en una relación sentimental con la que había sido su mejor amiga hasta el momento. Por supuesto los rumores y teorías no se hicieron esperar por parte de los internautas, acusando a ‘Epa Colombia’ como la “culpable” de que dicha relación hubiera llegado a su fin. Pero de la otra cara de la moneda fue por parte de Diana Celis, quien se llegó a mostrar un poco afectada al inicio de la ruptura cantando canciones de desamor en redes sociales.

Lea también: Ingrediente sorpresa en MasterChef: ¿Qué es el Mojojoy y cómo se prepara?

Después de algunas semanas en silencio sin referirse al tema, Diana sorprendió a los internautas con una profunda reflexión que dejó pensativo a más de uno por las palabras que hacían referencia a los sueños por cumplir y el apoyo de las parejas. “No, no renuncien, no renuncien a sus sueños, no renuncien a los anhelos de su corazón y si tienen una pareja, apóyenla, apóyenla a cumplir sus sueños a cumplir sus metas a cumplir lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieran, como pareja y como persona”, dijo Diana Celis al finalizar su video.”, mencionó en el video.

Lea también: Así lucía la esposa de Chayanne cuando fue miss y se robó el corazón del cantante

¿Dichas palabras se podrían interpretar como un indirecta hacia Daneidy Barrera y no apoyarla en su sus sueños mientras estaban juntas?