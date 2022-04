Aida Victoria Merlano revela si volvió o no con su ex novio Naldy

Aida Victoria Merlano siempre ha sido muy conocida por ser bastante sincera y no esconder nada en redes sociales, ni siquiera su intimidad sexual, así que normalmente sus seguidores conocen con quien sale o quien es su novio del momento, pero han quedado sorprendidos al darse cuenta que aparecía de nuevo una cara ya conocida por este público, la del reguetonero Naldy.

Luego de conocerse la ruptura entre Lumar y Aida, una relación bastante pública y romántica, lo cierto es que al creadora de contenido no le da pena aceptar que no le guarda luto a nadie y por eso rápidamente no solo se le vio de nuevo arreglada y lista para salir, sino que vimos una nueva persona en su perfil.

Naldy se ha caracterizado por sus canciones y porque precisamente invitó a Aida para que protagonizara uno de sus videos musicales “Volverte a Ver” en donde se veían muy enamorados, idilio que pasó a la vida real y como ella misma lo afirmó “Yo viví una historia romántica, estaba todo súper bien. Tuvimos choques de carácter, entonces como que ahora estamos en proceso de mirar qué pasa”, pero las cosas no terminaron ahí, de hecho ella misma subió un video de su casa llena de rosas enviadas por él, pidiéndole perdón y una segunda oportunidad.

A pesar del detalle romántico, ella no cambió de opinión y afirmó que más allá de un hombre que le regale miles de detalles, lo que ella necesita realmente es uno con madurez emocional, dejando claro que la pelea que los dos tuvieron demostraban que él no la tenía.

Ahora, luego de varios meses, la creadora de contenido subió una historia en donde aparecía el cantante, no de forma directa pero su buzo lo delató. Ante esto ella habló del tema y aclaró la situación afirmando “Obviamente es Naldy, es la voz de Naldy, o sea en el DM todo el mundo lo sabe, normal, eso no significa que hayamos vuelto” dejando claro que no había necesidad de algún drama investigativo y que no tenían planes de reanuda su vida sentimental.