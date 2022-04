“Te adoro carajo”, las declaraciones de Rausch a foto de Marbelle

La polémica Marbelle durante toda su trayectoria en la farándula nacional se ha caracterizado por dar de qué hablar. Sin embargo, tras su participación en MasterChef Celebrity, muchos fueros los sentimientos de amores y odios que desató entre los televidentes colombianos. Ahora bien, a pesar de todo el ‘hate’ desatado, es claro que durante la temporada del programa cautivó a uno de los jurados.

No es la primera vez que Rausch comenta las fotos de Marbelle y demuestra que su amor trascendió a show mediático cuando participó en el programa de televisión. En la más reciente muestra de cariño entre las dos celebridades, Rausch no dudó en escribir a una de las fotografías compartidas por la reina de la tecnocarrilera así: “Te adoro carajo”.

La fotografía que ya tiene más de 14.000 me gusta en Instagram muestra que a pesar de ser una de las personas más controversiales de la farándula nacional, Marbelle sigue conquistando los corazones de sus fanáticos. Al tierno comentario de Racusch también se suman otras reacciones como: “una gran artista”, “Y solo me queda por decir :Siempre hermosa, bella, espectacular, divina, talentosa... y me quedo corto”, entre muchos otros.

Cabe recordar también que, en las últimas horas Marbelle también aprovechó sus plataformas digitales para pronunciarse sobre las críticas hechas por Roy Barreras a un periodista. El político sin pudor comentó que el aumento de peso genera infartos, lo que automáticamente generó gran rechazo en las redes sociales.