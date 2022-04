Es tanto el odio que le tienen a Isabella Santiago de MasterChef, que rezan por sacarla

La temporada de MasterChef 2022 es para muchos la mejor de todas, teniendo en cuenta que la anterior estuvo llena de odios y peleas entre los concursantes, siendo Carla la más criticada por su competitividad y su forma de llevar las relaciones dentro del concurso. Sin embargo, esta nueva edición se ha visto llena de solidaridad y amistad entre todos, y muchos afirman que el programa volvió a ser familiar y agradable de ver.

Tatán, Natalia, Carolina cuando aun no salía, entre varios integrantes del programa se han destacado precisamente por su buena vibra y su personalidad agradable, sin embargo, no todo es color de rosa y hay dos personas, especialmente una, que es odiada por la mayoría de espectadores, según lo que dejan ver en redes sociales y es precisamente Isabella Santiago, ya que la hemos visto bastante competitiva y haciendo comentarios que para muchos no van al caso y suenan grosero, ha pasado por ser bastante mandona, grosera y que en definitiva no acepta comentarios de nadie, molestándoselos incluso cuando los mismos jueces le llaman la atención por algo.

Muchos de los participantes de MasterChef no la soportan e incluso han llegado a afirmar que es la nueva Carla de la temporada. Ahora que ella esta amenazada y con delantal negro, los participantes no han podido ocultar su alegría por escuchar los malos comentarios que los jueces le han hecho a su plato, tanto que a ella se le han escurrido las lagrimas, lo que se ha convertido en meme y hasta oración están haciendo en redes sociales para que ella sea la próxima eliminada ¿será?

Lo cierto es que no fue una de las concursantes que se salvó del reto de eliminación y tuvo que cocinar, sin embargo, no fue eliminada sino Pamela, lo que generó que muchos lloraran incluso Isabella, siendo tendencia por el “Abrazo de judas” que le dio a la humorista.