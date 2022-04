Así sonará la nueva canción de Karol G según su propio anuncio

Tras el rotundo éxito de su presentación en Coachella, Karol G aprovechó para agradecerle a todos sus seguidores y colegas el respaldo demostrado por medio de las redes sociales dejando unas sentidas palabras para los internautas.

También podría interesarle: Ex de JLo presume con nueva novia lujoso Porsche rojo que le quitó a la cantante

“Quiero agradecer en mi equipo en general por tantos esfuerzos reflejados en este show. Más de 150 personas entre técnicos, productores, directores musicales, a mi increíble banda de mujeres, sonidistas, videógrafos, fotógrafos, coreógrafos, bailarines, stylist, glam team, management, entrenadora, familia, amigos y austedes que fueron el último toque para que mi show fuera tal cual me lo soñe”, escribió la ‘Bichota’ a través de su cuenta oficial de Instagram

Además de las palabras de agradecimiento, la intérprete de canciones como ‘Tusa’ o ‘El makinón’, se dejó ver tomando un rato de descanso junto a una piscina donde aprovechó el tiempo para compartir un post en sus redes sociales del que será su próximo lanzamiento, tomando como referencia que lleva un buen tiempo sin presentar nuevos sonidos.

“P R O V E N Z A recordé que este año no he sacado música y me animé”, escribió la intérprete y estrella colombiana para acompañar el video que sus seguidores desde ya agradecieron.

No deje de leer: Primate: la llamada “crisis de la mediana edad” no puede ser más surreal e hilarante

Rápidamente la publicación superó la barrera de los siete millones de reproducciones y comentarios que ya muestran la emoción de recibir nuevas canciones de parte de una artista que cada día está más consolidada como una de las más grandes de la industria y el panorama musical.

“Como le haces para cargar con tanto talento, belleza”, “hora vienes con esto hitttttt me va a dar asmaaaaa te amoooooooooo”, fueron algunas de las palabras que los usuarios dejaron ante el anuncio.