La candente noche que pasaron Ceta y Emily en El Desafío The Box

desafio the box

No todo es competencia en el programa, pues más allá de lo emocionante que es ver a los participantes ir con toda a las pruebas, lo más entretenido es saber las relaciones, historias y chismes que suceden fuera del campo de prueba, teniendo en cuenta que varios han tratado de formar más allá de una amistad, algunos han logrado uno que otro beso pero algunos no han logrado absolutamente nada, como en algún momento le tocó a Tarzán y Porto, que literalmente intentó algo con la competidora pero finalmente terminó borracho y sin poder lograr nada.

Lea también: “Solladisimos”: esta fue la increíble pinta de los papás de Karol G en Coachella

emily llegando a la casa después de hacerse la tímida todo el desafío#DesafioTheBox #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/4i4q1hpYLI — valen (@valwenti) April 19, 2022

Pero al parecer este no fue el caso y de hecho Ceta se fue bastante feliz de la casa luego de haber pasado la noche al lado de Emily, le quipo Gamma, quien no solo aceptó complacida, sino que logró una especie de convenio entre grupos, que al final, tenemos que decirlo, no resultó bien, pues el sentenciado esta noche fue Gamma.

Lea también: Kylie Jenner da un vistazo a su bebé celebrando domingo de Pascua junto a Travis Scott

El caso es que los dos participantes estuvieron en la casa, en el jacuzzi y divirtiéndose (mucho), ya que a pesar de no mostrar todo el momento, las cámaras si lograron captar el gran y apasionado beso que se dieron debajo de las sábanas, además que por ahí se vio una que otra mano pasando por lugares prohibidos, pero, más allá de eso, el problema es que hasta donde sabemos, ella tenía pareja, incluso varios pensaron que ella no se había dormido en la cama y quiso mantener la imagen con sus compañeros, pues negó cualquier acercamiento amoroso entre los dos.

CARBALLO NO COME CUENTO DE LA VERSIÓN DE EMILY!!! #DesafioTheBox2 pic.twitter.com/OUegbDEeZr — nunca superaré a tiffi (@tiffilover) April 19, 2022

Por puesto los comentarios no se hicieron esperara e inmediatamente se volvió tendencia en redes pues varios se reían del momento, especialmente por la manera tan descarada que Emily negó el momento, pero como dicen por ahí, hay un Dios que todo lo ve y en este caso, son los mismos colombianos.