Carla Giraldo aseguró que se niega a conocer a sus padres biológicos

A través de diversas entrevistas, la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2021, Carla Giraldo, ha abordado el tema de su adopción, sus padres biológicos y cómo todo este episodio de su vida la ha afectado. Pero en declaraciones recientes envió un contundente mensaje para sus padres, confesando que se niega a conocerlos.

Así lo confesó la colombiana durante una entrevista con el periodista Juan Diego Alvira, recordando su historia como niña adoptada: “A mí me adoptan recién nacida. Mis papás me entregaron a la hora de nacida. Eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más. Siempre lo supe. En ese sentido, mis papás siempre fueron muy honestos”.

Seguidamente, la actriz ahondó más sobre su vínculo con sus padres biológicos, confesando que entre sus planes no está investigar ningún aspecto de ellos, y que si bien ha tenido momentos en los que ha tenido curiosidad por saber de su paradero, inmediatamente logra que el impulso desaparezca.

“Digamos que hay cosas que quiero investigar de mi vida, pero más allá de por qué o qué pasó, te mentiría si te digo que ha estado en mis planes buscarla o saber. Cuando tengo este tipo de conversaciones se me prende el bombillo, pero luego cuelgo y se me olvida”, confesó Carla Giraldo.

Carla Giraldo se muestra agradecida con sus padres biológicos y adoptivos

A pesar de que no está interesada en saber de sus padres biológicos, la actriz no deja de estar agradecida por lo que hicieron por ella: “Agradezco a la persona que quiso tenerme, porque quizás pude no haber nacido. Son cosas que me tocó vivir y aprender”.

Por otro lado, también se mostró agradecida con las personas que la adoptaron y le dieron una nueva oportunidad, comentando que gracias a ellos pudo conocer la importancia de la familia: “Nunca en mi vida tuve personas crueles. Nunca tuve momentos de dolor por el hecho de ser una persona afortunada, de haber encontrado una familia y ese calor de hogar”.