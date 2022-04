“Lo hubiera dado todo por sacarlos. Ellos lo saben”: Carla Giraldo habló de Tatán Mejía y Ramiro Meneses en MasterChef Celebrity

Carla Giraldo es de esas personalidades que solamente pueden inspirar amor u odio, no hay un término medio, y a pesar de tanta controversia en la edición pasada de MasterChef, fue la ganadora por su talento en la cocina y este premio hizo que de nuevo Carla Giraldo sonara en redes sociales, pues muchos de los televidentes se volvieron fanáticos de ella y la empezaron a seguir sin perderse ningún contenido que sabe, especialmente cuando se refiere a esta temporada del 2022.

A pesar de que ella se ha mostrado bastante reacia a decir su preferido esta temporada, no es un límite para que ella hable sobre los diferentes personajes que están participando y esta oportunidad le cayó el aguante a Tatán y Ramiro, quienes se han estado por su talento y por su increíble personalidad y Carla aprovechó esto para mandarles un mensaje pues en su Instagram activó la caja de preguntas en donde le preguntaron por esta temporada del programa

“Yo extraño ‘Masterchef’. No saben lo que yo extraño jugar y estar ahí. A mí me encantó. Pero siento que a este ‘Masterchef’ no le falta nada. Está perfecto. Los que están ahí tienen su chispa, su candela. Me encanta. Hay gente muy ‘cool’. Si son tan amiguis, es porque nadie se lo toma personal. Entonces, eso es demasiado chevere”

Carla Giraldo

Pero no fue todo, pues al final afirmó que le hubiera encantado competir contra estos dos participantes “Lo hubiera dado todo por sacarlos. Ellos lo saben” terminó por decir Carla y por supuesto la mayoría de comentarios que se leían en redes sociales era precisamente dejándole saber que si la extrañaban mucho.

Actualmente la actriz está enfocada en sus proyectos y su restaurante, sobre todo, que suponemos cogió bastante fama luego de que ella salió del programa como toda una ganadora.