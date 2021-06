El programa de cocina en RCN tuvo una discusión que nadie vio, esta fue la razón por la que Carla Giraldo confrontó a Alicia Machado en MasterChef Celebrity.

El reality del momento en RCN es el más comentado, especialmente porque el canal lo transmite sin publicidad de por medio.

Sin embargo, hay momentos que los televidentes no pueden ver ya que el programa prefiere no transmitirlos.

Así, mucho de lo que ocurre detrás de cámaras está oculto para los televidentes, al menos, hasta que se conoce por revistas y otras publicaciones.

Recientemente, la Revista Vea publicó un rumor según el cual Carla Giraldo y Alicia Machado discutieron.

Esto, porque al parecer la exreina venezolana trató con displicencia a las maquilladoras del programa tras bastidores.

Dicha actitud molestó a la actriz, que no dudó en confrontar a Machado por su manera de hablarle a las personas que trabajan para el programa.

“Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”, anotó la revista Vea.

La razón por la que Carla Giraldo confrontó a Alicia Machado en MasterChef Celebrity

Por su parte, Carla no ha confirmado ni desmentido el rumor, así como tampoco Alicia Machado.

Por ahora, solo queda ver los demás capítulos a ver si las rencillas entre ambas se hacen evidentes en los siguientes episodios.