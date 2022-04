Rosalía anuncia su gira mundial ‘Motomami’

ROSALÍA, ganadora de ocho premios Grammy y de un Grammy Latino, ha anunciado su primera gira mundial con una gira masiva de 46 conciertos en 15 países este año. Producido por Live Nation.

MOTOMAMI WORLD TOUR comienza en julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, haciendo paradas en Barcelona, Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Bogotá, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y más, antes de terminar en París, Francia, en el Accor Arena el 18 de diciembre. La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de ROSALÍA, junto con muchos de sus ya conocidos éxitos, y dará vida a su visión, para los fans de todo el mundo.

MOTOMAMI ha proporcionado un álbum expansivo y fuera de lo común que busca borrar las líneas convencionales anteriores que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, proporcionando un autorretrato de dualidad musical moderna y profundamente personal de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético. El lanzamiento del álbum el 18 de marzo fue recibido con una inmensa respuesta de la crítica.

ENTRADAS

Las entradas se pondrán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10:00 de la mañana, hora local, en tuboleta.com.

PREVENTA AVAL: Venta válida a partir de las 9:00 am del 20 de abril de 2022 hasta las 8:59 am del 22 de abril de 2022 o hasta agotar las 8040 unidades disponibles para la preventa en todas las localidades, lo que ocurra primero. La Preventa Aval no es acumulable con otros descuentos, promociones, y/o campañas.

VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL

A partir de las 10:00 am del 22 de abril de 2022, hasta agotar la boletería disponible según aforo* por localidad. Formas y medios de pago: Disponible con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de Tuboleta. Boletería a la venta: según aforo* disponible hasta agotar existencias. Máximo 4 boletas por transacción.

VIP: Rosalía ofrecerá paquetes VIP para cada espectáculo que incluyen entradas Premium, mercancía especialmente diseñada, boleto conmemorativo del concierto diseñado por Rosalía y mucho más. El contenido de los paquetes varía según la oferta seleccionada. Los fans pueden visitar www.VIPNation.com para obtener más información.