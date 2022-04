“No nací en cuna de oro”: Lina Tejeiro habla sobre sus inicios

No hay ningún tipo de duda cuando se dice que Lina Tejeiro se ha convertido en una de las actrices más importantes de Colombia, cada una de sus apariciones a través de redes sociales, en televisión o en cine se vuelven el centro de atención de todo el mundo del entretenimiento.

Así las cosas, Tejeiro compartió a través de su canal de YouTube un videoblog titulado “No nací en cuna de oro”, un contenido bastante extenso donde quiso mostrar a su familia y cómo fueron sus inicios, dejando en claro que no empezó desde lo más alto y asegurando también que ella no nació en cuna de oro.

Así mismo, aseguró que se sentía muy emocionada de llegar y recordar su infancia, las calles que la vieron crecer y todo el camino que ha recorrido para llegar hasta el punto en el que se encuentra en este momento,

“Ya tengo muchísimas ganas de llegar, quiero desayunar, quiero ver a mi abuelo, quiero mostrarles mi tierra. Cuando estoy entrando a Villavicencio, como que empiezo a sentir de todo, empieza la emoción de ver a mi familia, de tocar otra vez mis raíces y también emocionada de poderles mostrar mi ciudad desde mi punto de vista”, comentó Lina.

Durante el video quiso mostrarle a sus millones de seguidores todo lo que pudo sobre la cultura llanera, desde sus costumbres, pasando también por su gastronomía, folclore, además, mostró algunos de los lugares más importantes de la ciudad. También comentó cuáles son aquellos pecados imperdibles que comete en el momento que decide visitar a sus abuelos.

Vea aquí el video de Lina Tejeiro visitando sus raíces: