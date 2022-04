“Me gustaría que a futuro los dos le bajemos al ego”: La Liendra sobre Yeferson Cossio

El reconocido influenciador, Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, utilizó sus redes sociales para referirse al también creador de contenido digital, Yeferson Cossio.

Cabe resaltar que Cossio se ha convertido en una de las figuras más polémicas de redes sociales debido a las grandes sumas de dinero que utiliza para crear su contenido, su renuncia a la nacionalidad colombiana e incluso, por la vez en la que decidió mandarse a poner implantes para simular el busto de una mujer.

Su opinión la dio a través de sus historias en Instagram ya que hizo, junto a sus seguidores, una dinámica de preguntas y respuestas donde los curiosos aprovecharon para conocerlo un poco mejor y así mismo sus opiniones frente a ciertos temas o personas, ya que esa fue la dinámica particular que quiso hacer en esta ocasión.

“Cómo me cae, qué pienso o qué opino de...” , fue el llamado del influenciador para interactuar con él.

Así las cosas, cuando a ‘La Liendra’ le preguntaron por el paisa, aseguró que este ni le va, ni le viene y que le es realmente indiferente, no obstante, no descartó la idea de hacer algún tipo de colaboración a futuro tomando como referencia que ambos, según sus palabras, son demasiado talentosos.

“Liendritas voy a responder esto con la verdad, a mí él no me cae ni bien ni mal, para mi el no es un enemigo. Me gustaría que a futuro los dos le bajemos al ego e hiciéramos algo juntos, cada uno es muy teso en lo que hace así que la romperíamos”, comentó contundentemente.