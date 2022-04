“Yo quería ir, igual lo veré indignada”: Reacciones al ver televidentes en MasterChef

En el tercer día de capítulos especiales de MasterChef que son emitidos durante la ‘Semana Mayor’ ya hubo presencia de algunos comediantes que pasaron por ‘la cocina más importante del mundo’, tanto de la temporada actual como de algunas anteriores, así mismo, los niños que hicieron parte de MasterChef Junior se tomaron las pantallas de la televisión en Colombia en un segundo día, sin embargo, el tercero no fue protagonizado por los ex participantes sino por los televidentes.

Podría interesarle: “Hubiera ido relajada ya que no estaba la venenosa que la amargó”: Los comentarios tras la ausencia de Liss Pereira en MasterChef

Así las cosas, en el episodio emitido el 13 de abril los participantes fueron algunos de los más fieles fanáticos del formato, que según se comentó en la transmisión, fueron seleccionados por medio de una convocatoria.

Inmediatamente en las redes sociales miles de usuarios empezaron a comentar su percepción sobre las personas que llegaron a ser “famosos por unos cuantos minutos” y aunque muchos no entendieron cómo llegaron a estar allí, les desearon la mejor de las suertes esperando que cumplan las expectativas.

Además, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue que la presentadora Claudia Bahamón volvió después de dos días de ausencia.

Eso sí, muchas de las personas que empezaron a hacer comentarios por medio de Twitter, aseguran que quisieran estar allí para poder demostrar sus habilidades culinarias o también demostrar que son realmente seguidores del formato, incluso, hubo quienes pidieron que les hicieran un quiz para saber si eran realmente seguidores del reality show o no.

No deje de leer: “Cualquier trapo me pongo”: Epa Colombia sobre su vestido para la boda de Andrea Valdiri

“Hoy estoy indignada con #MasterChefCelebritycolombia yo quería ir igual lo veré indignada”, “yo no sabría que cocinar pero si me le mido, así sea un sudado pero si me dicen que vaya me tiró de cabeza”, fueron algunas de las reacciones de los internautas en los primeros minutos de emisión.

Vea aquí algunas de las reacciones de los televidentes:

Hoy estoy indignada con #MasterChefCelebritycolombia yo quería ir 😑 igual lo veré indignada pic.twitter.com/iGwqO424oV — juliana Murillo (@jmm150994) April 14, 2022