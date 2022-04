“Cualquier trapo me pongo”: Epa Colombia sobre su vestido para la boda de Andrea Valdiri

Desde hace un par de días uno de los temas de conversación más importantes en el mundo de los influenciadores en Colombia es el del matrimonio de Andrea Valdiri con el también creador de contenido digital Felipe Saruma.

Hace un par de días, fueron los mismos influenciadores quienes empezaron a enviar las invitaciones para la celebración de su matrimonio donde llamó la atención el detalle que el detalle fue una botella de whisky la cual está avaluada en $800.000 COP.

Así las cosas, una de las primeras invitadas fue la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, quien ha dicho en más de una ocasión que le alegra este nuevo paso que está dando su gran amiga, sin embargo, se le ha presentado un nuevo dilema ya que no sabe qué vestido usará para asistir a este importante evento para ella.

“Resulta que, cómo te cuento, ¿Otra vez podemos hablar? Linda, linda, linda… No pues qué te cuento, que no he comprado el vestido de Andrea Valdiri, porque no he buscado un diseñador y los diseñadores cobran un mundo de dinero para un vestido”, comentó Barrera por medio de sus historias de Instagram.

Así mismo, aseguró que posiblemente llegaría al centro de Bogotá para comprar algo que se ajuste más a su presupuesto.

“Yo decidí meterme en el centro y ese centro está re lleno, entonces linda no sé qué vestido ponerme, pero de que sí voy a llegar bella, voy a llegar bella mi papá, se lo juro”, agregó.

Finalmente dijo que se encontraba con grandes problemas, pero que iba a hacer todo lo posible por llegar de la mejor manera a la cita.

“Mami, le cuento que ando emproblemada con ese galón. No mami, esta es la hora que no tengo la menor idea (…) cualquier trapo me pongo, usted sabe”, puntualizó.